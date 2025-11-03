Novomeška občina razkrila, za kaj porabi denar, namenjen Romom

Piše: Moja Dolenjska

Po tragediji v Novem mestu, ko je pod težko roko enega od romskih nasilnežev, opremljeno z bokserjem, umrl znani Novomeščan Aleš Šutar – Aco, se je v javnosti v polnosti izkazala arogantnost vladajoče koalicije (Svoboda, SD in Levica).

Na protestnem shodu, ki se ga je pred dnevi udeležilo več kot 10 tisoč ljudi, se predsednik vlade Robert Golob ni srečal z občani, kot je napovedoval, pobegnil je pri stranskih vratih rotovža, odpeljali so ga po stranskih ulicah.

Župan Gregor Macedoni pa je po seji mestnega sveta napovedal, da bodo v občini, Jugovzhodni Sloveniji in Posavju vztrajali, da se vse izrečene obljube – tako s strani Roberta Goloba kot Nataše Pirc Musar, ki je Novo mesto obiskala v nedeljo – udejanjijo tudi v rešitvah, “da bomo živeli v varnem okolju, ki si ga vsi prebivalci jugovzhodne Slovenije in Posavja zaslužimo”.

Ko se je izkazalo, da je vlada res v celoti zavozila problematiko, njihovi poslanci so kar štirikrat zavrnili zakonske predloge 11 županov JV Slovenije in Posavje, da so ji pomembnejše ljubljanske nutrije in kočevski medvedi, kot je to na seji mestnega sveta me drugim dejala Jasna Kos, svetnica novomeške županove Liste za Dolenjsko, se je na spletu usulo.

Levičarski aktivisti so začeli razširjati vprašanje, za kaj občine porabljajo denar iz državnega proračuna, namenjen za reševanje romske problematike. Kot bi s tem želeli opravičiti nedelo vlade.

To vprašanje so novinarji Gregorju Macedoniju zastavili tudi na nedeljski novinarski konferenci.

Župan je zbranim novinarjem na vprašanje glede porabe denarja predstavil ukrepe, za katere novomeška občina porabi največ prejetih sredstev. Povedal je, da je občina že več kot 10 let pred državnim sofinanciranjem pokrivala več dodatnih zaposlitev romskih pomočnikov v novomeških osnovnih šolah. Hkrati imajo romski otroci v Novem mestu organiziran vsakodnevni prevoz v šolo. “Na Mestni občini Novo mesto sofinanciramo tudi popoldanske programe, kjer otrokom nudijo učno pomoč za lažje spremljanje osnovnošolskih obveznosti. Podprli smo tudi več programov zaposlovanja Romov, a je učinek zaradi državne davčne, socialne in družinske politike pičel,” je dodal župan.

Vir: Župan o nujnosti korenitih sprememb