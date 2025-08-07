(NOVO MESTO) V dom za starejše sprejeli problematičnega Roma, ki je v RC Soča naredil totalen kaos

Piše: Moja Dolenjska

Nekateri mediji že nekaj časa spremljajo zgodbo domnevno problematičnega dokaj mladega Roma, invalida, tetraplegika, ki se je najmanj od aprila letos zdravil v Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu (Soča) v Ljubljani. Po navedbah zaposlenih je v Soči izvajal verbalno nasilje nad zaposlenimi in jim grozil, direktor Roman Jakič, ki je bil na to mesto nastavljen politično, pa se na opozorila ni zmenil. Vse dokler mu zaposleni niso zagrozili z odpovedjo, odhajali so tudi v bolniški stalež. Roma so po dostopnih podatkih namestili v pritličje, kjer naj bi bil ves čas pod nadzorom varnostnikov oz. policistov.

Nato so nekateri poročali, da so Roma, ki očitno izhaja iz novomeške občine, najprej namestili v Splošno bolnišnico Novo mesto, kjer pa so njegovo stalno namestitev zavrnili.

Nato so se vključili na ministrstvih, po navedbah nekaterih medijev naj bi nato predvsem z ministrstva za zdravje, ki ga vodi Valentina Prevolnik Rupel (Svoboda), (politično) pritisnili na Dom starejših občanov Novo mesto, da ga sprejmejo mimo vrste in takoj.

V DSO Novo mesto smo zato že konec prejšnjega tedna vprašali, da je točno, da so primorani sprejeti problematičnega Roma iz URI Ljubljana. Slednji sicer ima svojce – domnevno očeta in brata, ki pa ga nista pripravljena sprejeti in skrbeti zanj.

DSO Novo mesto se izgovarja za zakonodajo

Iz DSO Novo mesto so nam v ponedeljek odgovorili, da so “v zvezi z vprašanji, ki se nanašajo na posamezne prosilce ali stanovalce Doma starejših občanov Novo mesto, kot javni socialno-varstveni zavod dolžni spoštovati določila Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) ter Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ). Navedena zakonodaja nam nalaga obveznost varovanja osebnih podatkov, kar pomeni, da vam informacij, ki bi razkrivale identiteto ali druge osebne okoliščine posameznega prosilca ali stanovalca, ne smemo posredovati”.

“Glede ostalih vaših vprašanj (ali so morali kloniti pod političnimi pritiski in kaj bo to pomenilo za ostale stanovalce – op. av.) vam pojasnjujemo, da so pravice in dolžnosti stanovalcev Doma starejših občanov Novo mesto urejene v Hišnem redu, ki je bil sprejet dne 21. 6. 2024. V njem je določeno, da mora biti življenje v domu čim bolj podobno življenju v domačem okolju. Ravnanje stanovalcev je omejeno zgolj s pravicami drugih stanovalcev ter z obveznostmi, ki izhajajo iz požarnega varstva ter sanitarno-higienskih predpisov. Stanovalcem je zagotovljena pravica do spoštljivega odnosa, varovanja zasebnosti, intimnosti, dostojanstva in varnosti.”

Danes pa nekateri mediji poročajo, da so Roma v DSO tudi sprejeli, med zaposlenimi pa vre.

Dodajmo še, da so posamezniki poročali tudi o tem, da so v vladi pritisnili tudi na odgovorne v mestni občini. Iz občine pa so nam na vprašanja o tem odgovorili, “da občina ne sodeluje pri postopkih sprejemanja v Dom starejših občanov Novo mesto. “V primer bo, kot morebitna doplačnica storitve institucionalnega varstva, vključena posredno, o čemer pa na podlagi vloge upravičenca odloča pristojni Center za socialno delo. Verjamemo, da bo DSO Novo mesto primer obravnaval enakopravno in transparentno, z upoštevanjem veljavne zakonodaje in postopkov za sprejem.”

Iz navedenega sledi, da bodo oskrbo za Roma, ki naj bi imel za seboj številna kazniva dejanja, tudi hujša, plačevali vsi Novomeščani. Iz DSO Novo mesto, ki ga vodi Mateja Jerič, pa na vprašanja o političnih pritiskih na vodstvo doma in kaj bo sprejem problematične osebe pomenil za ostale oskrbovance (več kot 300 jih je) niso odgovorili.

Objavljamo vprašanja Mateji Jerič, direktorici DSO Novo mesto, in odgovor, ki pa nima podpisnika:

V nadaljevanju objavljamo še pismo, ki so ga zaposleni v URI Soča poslali portalu pozareport.si, nato so ga objavili tudi nekateri drugi. Šele po tem pismu se je direktor URI Roman Jaklič zdramil, ministrstvo za zdravje pa je začelo ukrepati.