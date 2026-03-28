Na severnem Primorskem odpravljajo posledice divjanja narave

Piše: C. R.

Tudi na severnem Primorskem se je veter, ki je v minulih dveh dneh povzročil kar hudo razdejanje, umiril. Tako lahko prostovoljni in poklicni gasilci ter pripadniki drugih služb iz sistema zaščite in reševanja lažje, predvsem pa veliko varneje, odpravljajo posledice divjanja narave. Marsikje so se šele danes pokazale vse razsežnosti severnega vetra. Na severnem Primorskem so najbolj na udaru občine: Cerkno, Kobarid in Bovec.

Kot je zapisal poveljnik PGD Cerkno Sašo Tušar na območju gasilske zveze Cerkno še vedno poteka intervencija večjega obsega. Danes je v ospredju predvsem sanacija v preteklih dveh dnevih odkritih objektov, nekaj pa jih je bilo na novo poškodovanih tudi v noči na soboto. Na stanovanjsko hišo v Cerknem pa je padlo drevo.

Trenutno je na terenu več kot 60 gasilcev iz 8 društev gasilske zveze Cerkno, skupno število intervencij v treh dneh pa je 169.

Najbolj prizadeta so območja na višje ležečih planotah na Bukovem, v Ravnah, v Zakrižu, v Gorjah, v Novakih, v Orehku ter tudi v Cerknem. V vasi Police so poškodovane strehe skoraj na vseh objektih.

Gasilci se trudijo, tudi s pomočjo novih vozil za tehnično reševanje CZ na višinah, da bi čimprej pomagali na vseh kritičnih območjih. A zaradi obsežnosti območja na katerem potekajo intervencije ter velikega števila le teh, se vsem ne da takoj priskočiti na pomoč. Zato se za potrpežljivost občanov in občank gasilci najlepše zahvaljujejo in hkrati sporočajo, da bo sanacija potekala tudi še v naslednjih dneh.

V občini Bovec je, kot je povedal poveljnik CZ občine Bovec Edi Melinc, v ospredju reševanje nastale situacije na objektu TKK Srpenica. Pri tem so na pomoč prišli tudi gasilci iz kobariške in tolminske občine oz. zveze ter ekipa regijske tehnično reševalne enote CZ. Vozilo slednje je primarno namenjeno prav intervencijam na višini, ima pa tudi folijo za varno in hitro prekrivanje streh. Tako na stanovanjskih kot gospodarskih objektih.

V občini Kobarid je največ škode nastalo na stanovanjskih hišah, kjer je veter poškodoval ali pa v celoti odkril streho ali del strehe. Takšnih objektov je, po prvih ocenah, okoli 15, poškodbe na ostalih, predvsem na strehah tako bivalnih, gospodarskih in ostalih objektov, pa so v glavnem manjšega obsega. Škoda je nastala tudi na cestni in komunalni infrastrukturi. Razglašena je bila intervencija večjega obsega na območju celotne občine Kobarid. Intervencijski ukrepi še trajajo, predvsem v smeri prekrivanja najbolj odkritih streh, kjer bivajo ljudje. Delo se opravlja po prioritetah in glede na oceno nujnosti zaščite pred dežjem. Ostali nenaseljeni objekti bodo prišli na vrsto kasneje, zato vse občane naprošajo za razumevanje. Ker je bilo poškodovanih ali uničenih tudi večje število streh kritih še s starimi salonitnimi ploščami iz azbesta bo potrebna pri sanaciji še večja previdnost in usklajenost glede odstranjevanje in odvoza teh materialov.

Vir: Civilna zaščita za severno Primorsko