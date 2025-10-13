Na 12. Istrskem kolesarskem maratonu je bilo več kot tisoč kolesarjev

Piše: C. R.

Sončen in prijetno topel oktobrski vikend je v Koper privabil skupno več kot 1.000 rekreativnih kolesarjev iz Slovenije in tujine. Udeležili so se 12. Istrskega kolesarskega maratona, največjega rekreativnega kolesarskega dogodka v slovenski Istri. Udeleženci so se podali na tri razgibane trase po slikoviti slovenski Istri, najhitrejši pa so se pomerili tudi v tradicionalnem vzponu na Boršt.

Dogajanje se je začelo že v soboto pri Taverni v Kopru, kjer je potekal otroški kolesarski festival z ustvarjalnimi delavnicami, spretnostnim poligonom in mini maratonom. V sodelovanju z različnimi lokalnimi partnerji so organizatorji poskrbeli, da je bilo na prizorišču ves dan živahno. Več kot 130 otrok se je preizkusilo v vožnji s poganjalčki in kolesi, starši pa uživali v kulinaričnih dobrotah in glasbenem programu. Soboto je popestril tudi družinski kolesarski izlet ter animacijski program.

V nedeljo je sledil glavni maratonski dan, ki je privabil nekaj čez 900 kolesarjev vseh starosti in stopenj pripravljenosti. Ob 10. uri je iz Pristaniške ulice krenil skupinski start na vseh treh trasah, dolžine 10, 49 in 77 kilometrov. Kolesarje so ob progi spremljali navijači, na cilju pa jih je pričakala pogostitev in živahno vzdušje na Istrski tržnici, kjer se je predstavilo kar 20 različnih ponudnikov.

Letošnja novost je bilo tekmovanje v vzponu na Boršt udeležencev srednje trase Luka Koper, ki so se potegovali za laskavi naziv princa in princese Boršta, naziv kralja in kraljice pa sta seveda pripadla najboljšima na vzponu izmed udeležencev dolge trase.

Na najdaljši trasi je bila letos najhitrejša Stina Avdič Čepak iz Hrvatinov, ki je s časom 8:50 znova osvojila naslov kraljice vzpona na Boršt, med moškimi pa je bil najhitrejši Jernej Reberšek iz Radovljice s časom 7:53. Jernej je po dogodku povedal: »Klanec je kratek, a zelo naporen. Prvič sem kolesaril po slovenski Istri in moram reči, da je bila proga zelo lepa. Imeli smo super vreme in izredno lepe razglede.«

Novopečena princesa Boršta je postala 18-letna Maša Konestabo iz Ankarana s časom 14:16, ki je navdušeno dejala: »Maratona sem se udeležila, ker sem želela preizkusiti svoje kolesarske sposobnosti – in očitno mi je uspelo!« Naziv princa Boršta 2025 pa si je priboril 17-letni Artur Konobacky iz Maribora, ki je strm odsek vzpona na Boršt premagal v času 9:02. Po zaključku je povedal: »S kolesarstvom se v prihodnosti želim ukvarjati profesionalno, morda nekoč stati na zmagovalnih stopničkah kakšnega tura.«

Predstavnik organizatorja Goran Sambt je po uspešno zaključenem vikendu poudaril: »Letos smo znova dokazali, da je Istrski kolesarski maraton dogodek, ki povezuje – kolesarje, družine, lokalne skupnosti in turistične ponudnike. Sončno vreme in odlična energija vseh udeležencev sta prispevala k izjemnemu vzdušju. Že zdaj se veselimo prihodnjega leta, ko bomo dogodek še nadgradili.«

Organizatorji ocenjujejo, da se je v dveh dneh dogodkovnega vikenda zbralo preko 3.000 obiskovalcev, ki so skupaj s kolesarji soglasno pohvalili odlično organizacijo, prijetno istrsko vzdušje ter varno izvedbo dogodka, ki so jo omogočili prostovoljci, redarji in podpora lokalnih občin.

Organizatorja dogodka sta Kolesarsko društvo Raketa in Kolesarska zveza Slovenije, podpirajo pa ga Mestna občina Koper, Občina Izola, Občina Piran in Občina Ankaran, Fundacija za šport, veliki pokrovitelj Luka Koper in ostali partnerji.