Muzej na prostem in Dvorec Strmol Rogatec odpirata vrata doživetij – več kot 30 razlogov za obisk!

Piše: U. G.

Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec je z aprilom odprl vrata nove sezone v največjem slovenskem muzeju ljudskega stavbarstva na prostem in v renesančnem Dvorcu Strmol. Obiskovalce v objemu narave pričakuje več kot 30 edinstvenih doživetij, namenjenih vsem generacijam – od zgodovinskih prikazov, rokodelskih in zeliščarskih delavnic do interaktivnih digitalnih izkušenj.

Muzej in dvorec ponujata več kot zgolj sprehod skozi preteklost – obiskovalce vabita v svet avtentične kulturne dediščine, ki se prepleta s sodobnimi pristopi in tehnologijo. V letošnji sezoni posebej izstopata dve novi doživetji: glasbena delavnica, v kateri udeleženci razvijajo svoje potenciale in se učijo samozavestne uporabe glasu, ter zeliščarska delavnica z ogledom zeliščnega vrta, degustacijo in izdelavo pripravkov iz zelišč.

Navdušuje tudi doživetje »Življenje med plemiči in kmeti«, kjer obiskovalce na dvorcu sprejmejo plemiči, v muzeju pa gospodar z dobrodošlico. Razvili so kostume renesančnih plemičev, ki bodo dodatno popestrili programe ter obudili vzdušje plemiškega življenja.

Muzej na prostem uporablja tudi pametno tehnologijo – z uporabo pametnih očal Hololens2 obiskovalci sodelujejo v interaktivni zgodbi »Od zrna do kruha«. Letos so v program dodali še novo digitalno pustolovščino »Skrivnost zelišč«. Digitalne dogodivščine in avdio vodnik za ogled dvorca in muzeja so na voljo v slovenskem in sedmih tujih jezikih: angleščini, nemščini, hrvaščini, italijanščini, francoščini, nizozemščini in ruščini.

Posebnost ostajajo doživljajske delavnice in izleti, timbildingi ter strokovna vodenja. V okviru rednega programa brezplačnih sobotnih delavnic »Okusimo dediščino« lahko obiskovalci med 13. in 15. uro v Dvorcu Strmol sodelujejo pri tkanju, pletarstvu, lončarstvu in oblikovanju stekla, med 15. in 17. uro pa v muzeju spečejo »žuliko (kruh)« po starih običajih. Delavnice omogočajo neposredno udeležbo ali zgolj opazovanje, kar daje vsakemu obiskovalcu svobodo izbire svoje izkušnje.

V okviru projekta »Med nami«, namenjenega sodelovanju med ranljivimi skupinami in rokodelci, so razvili nove izdelke Rokodelskega centra Rogatec. Ponudba zajema kakovostne izdelke iz panog, kot so tkanje, pletenje iz šibja in ličja ter mizarstvo. Izdelke je mogoče kupiti v muzejski trgovini, galeriji dvorca ter v spletni trgovini elodn.rogatec.si.

Za kulinarična doživetja skrbijo domače dobrote – muzejska skledica, sirova zavihanka, jerpica, suhomesnati narezek in osvežilne pijače iz »Pušnšanka«.

Tudi v letošnjem letu ZKTR Rogatec pripravlja pester nabor dogodkov, med katerimi izstopata 8. Zeleni festival – ekološko, naravno, zdravo, ki bo potekal v soboto, 12. aprila 2025, s pričetkom ob 10. uri v Muzeju na prostem Rogatec in 28. etnografska prireditev Likof na taberhi, ki bo v nedeljo, 20. julija 2025. Zeleni festival bo ponudil sejem semen, sadik, zelišč, bio izdelkov in naravne kozmetike, izobraževanja o samooskrbi, animacijo za otroke, delavnice, kulinariko ter voden ogled zeliščnega vrta in izlet s turističnim vlakcem. Vse informacije o prireditvah, koncertih, razstavah in delavnicah redno objavljajo na uradni spletni strani Rogatca: www.rogatec.si/koledar-dogodkov.

Obratovalni čas muzeja in dvorca je od 1. aprila do 31. oktobra od torka do nedelje med 10. in 18. uro, v zimskem času pa ob sobotah med 10. in 16. uro. Ogledi so po predhodnem dogovoru možni tudi izven rednega urnika.

Cenik ostaja dostopen: družinska vstopnica za ogled obeh objektov znaša 20 €, vstopnica za odrasle 6 €, za otroke, študente in upokojence pa 4,50 €.

ZKTR Rogatec ohranja poslanstvo, da vsak obiskovalec odnese s seboj eno novo izkušnjo, en uvid več – ter spoznanje, kako bogata, uporabna in navdihujoča je dediščina naših babic in dedkov.

Kontakt za informacije in rezervacije: 📞 03 818 62 00, 📧 [email protected], www.rogatec.si