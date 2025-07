Medtem ko krajani Kostela protestirajo, Golob še bolj klesti po Petrolu

Piše: C. R.

Krajani občine Kostel so tudi danes s protestnim shodom izrazili nestrinjanje zaradi zaprtja Petrolove poslovalnice na mejnem prehodu Petrina. Na izredni seji občinskega sveta so sprejeli šest sklepov, med drugim, da na vlado in Petrol naslovijo javni poziv k čimprejšnji rešitvi situacije. Protestov, napovedanih za nedeljo in četrtek, ne bo.

Podobno kot minulo soboto so udeleženci protesta svoje nestrinjanje zaradi zaprtja Petrolove črpalke izrazili s transparenti in s hojo čez enega od prehodov za pešce v občini. Po besedah županje Kostela Nataše Turk je protest potekal mirno, po njeni oceni pa se ga je udeležilo približno sto krajanov.

Že v jutranjih urah pa je potekala izredna seja občinskega sveta, na kateri so sprejeli šest sklepov za rešitev nastale situacije. Med drugim so sklenili, da bodo v sodelovanju z drugimi občinami oziroma Skupnostjo občin Slovenije pripravili javni poziv vladi in Petrolu za hitro ukrepanje.

“Petrol je že dobil poziv, da se tam, kjer se opravljajo poštne storitve, hkrati zagotovi tudi oskrba z energenti, kar velja tudi za našo bencinsko črpalko v Petrinji,” je danes za STA poudarila Turk. Dodala je, da so v občini prejeli tudi poziv ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj za sestanek, na katerem bi proučili ukrepe za reševanje težav, s katerimi se srečujejo kot občina v obmejno problemskem območju.

Sklenili so tudi, da bodo podporo iskali med ostalimi župani v regiji in da bodo pripravili peticijo proti zaprtju Petrolove bencinske črpalke. Sprejeli pa so tudi sklep o odpovedi napovedanih protestnih shodov v nedeljo in prihodnji četrtek pred vlado.

Petrol je štiri bencinske servise, poleg v Petrini še v Solčavi, Črnem Vrhu nad Idrijo in Podkorenu, zaprl 23. junija v odzivu na novo uredbo, s katero je vlada regulacijo cen naftnih derivatov vnovič podaljšala in jo dodatno razširila še na avtoceste. Županja Kostela Nataša Turk je opozorila, da je poslovalnica, v kateri so delovale izpostave pošte, banke in bankomat, za njih življenjskega pomena. Najbližja bencinska črpalka je namreč v Kočevju, 30 kilometrov stran.

Premier Robert Golob je medtem v petek v oddaji Odmevi RTV Slovenija povedal, da je minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer Petrolu ponudil, da bi črpalke, ki jih je zaprl, odkupili in jih odstopili drugemu ponudniku, ki bi jih naprej razvil. Minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek pa je ponudil, da bi se zaprte črpalke obravnavale posebej, je dodal.

Namesto da bi Petrol odgovoril, so po njegovih besedah sledile nove grožnje. “A vsakršno izsiljevanje na plečih ljudi – medtem ko Petrol posluje z rekordnimi dobički, ki očitno nekaterim lastnikom, ki pritiskajo na upravo, niso dovolj – je treba zatreti v kali. Ko bo nekdo, ki ima monopolni položaj, dosegel svoje z izsiljevanjem, bo družba razpadla, ker na področju zaščite šibkejših ne bo več nobenih ovir,” je dejal.