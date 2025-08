(MARIBOR) Arsenovićevi radarji v enem mesecu ujeli že več kot sto tisoč prekrškarjev, a Mariborčani se očitno zaradi tega ne vznemirjajo preveč

Piše: emaribor.si, C. R.

V Mariboru so pred mesecem dni začeli postavljati radarje. No zaradi teh radarjev se očitno nihče ne priduša. Niti skrajni levičarji ne, ki so še leta 2012, zaradi postavitev radarjev razbijali po Mariboru. V le enem mesecu se je v pasti ujeli preko 100 tisoč voznikov.

Slab mesec po postavitvi radarja in treh ohišij, med katerimi ga selijo, ta so na Gorkega ulici in Gosposvetski cesti ter v Čufarjevi ulici, je mariborska občina z županom Sašom Arsenovićem na čelu, objavila rezultate testnih meritev. Ti kažejo, da bi po trenutno veljavnih kazenskih določilih v obdobju testiranja 130 voznikom bile izrečene globe med 500 in 1.200 evri (skupaj s 7 do 18 kazenskimi točkami), 16 tisoč prekrškarjev bi bilo kaznovanih s 130 evri globe in tremi kazenskimi točkami, skoraj 85 tisoč prekrškarjev pa bi bilo sankcioniranih z globo 40 evrov za prekoračitev do 10 km/h. Skupaj bi kazni tako prejelo več kot sto tisoč prekrškarjev, 85 od tega bi jih izgubilo tudi vozniško dovoljenje. Piše Večer.

Testno obdobje se bo končalo 11. avgusta, to je torej dan, ko bo mestno redarstvo za prekoračitve hitrosti pričelo izdajati kazni. Bo takrat kdo povprašal župana Arsenovića po zdravju?

Vse to pa je tudi znak, da so bili radarji leta 2012 le izgovor in da se mariborska “vstaja” v resnici ni zgodila zaradi radarjev. Uporabili so jih le kot izgovor.