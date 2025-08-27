Macedoni o romski problematiki: “Nekatera ministrstva se ne počutijo kot del težave”

Piše: Moja Dolenjska

Novomeški župan Gregor Macedoni je imel danes na občini delovni sestanek z ministrico za pravosodje Andrejo Katič. Govorila sta predvsem o romski problematiki in nujnosti zakonskih sprememb na tem področju. Pri tem je po poročanju STA med drugim opozoril, da nekatera ministrstva še ne dojemajo resnosti položaja in se ne čutijo kot del te problematike.

Po besedah Macedonija sta z ministrico Katič govorila, kako doseči, da bi imele globe za prekrške, zlasti kadar se ti ponavljajo, kaznovalni učinek. Pri tem sta se dotaknila sprememb zakona o izvršbi, ki jih pripravljajo na ministrstvu, kjer si župani želijo, da bi bilo mogoče pri izterjavi glob poseči tudi v socialne transferje, med drugim v denarno socialno pomoč. Po besedah Macedonija so o tem govorili tudi na ponedeljkovem delovnem sestanku na ministrstvu za pravosodje, pri čemer pa ugotavlja, da so od rešitev še zelo daleč. “Predvsem drugi resorji, ministrstvo za delo in delno ministrstvo za finance, se namreč še ne počutijo kot del te težave,” je dejal.

Po besedah ministrice Katič je ustavno sodišče povedalo, da mora imeti vsak človek minimum za preživetje, pri čemer višino minimuma določa pristojno ministrstvo. Vseeno pa verjame, da bo treba narediti določene korake v smeri, “da bodo sankcije, ki so predpisane, imele učinek tudi v praksi”. “Kako, kje in kdaj, pa še ne znam napovedati,” je dejala. Usklajevanje glede teh vprašanj med posameznimi resorji sicer po besedah ministrice ni lahko, je pa “vesela, da se mnenje počasi spreminja”.

Na sestanku sta Macedoni in Katičeva govorila tudi o tem, kako zagotoviti, da bi policija, tožilstvo in sodstvo delovali usklajeno, ko gre za pregon kaznivih dejanj, zlasti pri storilcih, ki ponavljajo kazniva dejanja. Ministrstvo naj bi pri tem po besedah Macedonija preverilo, kje se zakonodaje, ki naj bi bila povečini ustrezna, ne izvaja, kot bi se jo moralo.

Na področju kazenskega pregona si župani občin jugovzhodne Slovenije in Posavja, v katerih živijo Romi, med drugim želijo, da bi zakonodajalec znižal starost za kazensko odgovornost mladoletnih. Ministrica je glede tega danes spomnila, da je bil nedavno že drugič v javni obravnavi zakon o kazenski obravnavi mladoletnikov, s katerim pričakuje, da bo na področju kazenske odgovornosti mladoletnih narejen bistven korak naprej. “Pri tem ne govorimo samo o sankcioniranju, govorimo tudi o vseh drugih vzgojnih in drugih ukrepih, v katere morajo biti vključeni mladoletniki, predvsem pa, da se postopki začnejo in končajo zelo hitro. “Kajti le tako sta lahko vzgojni ukrep ali sankcija učinkovita,” je dodala.

Macedoni in Katič sta govorila tudi o preobremenjenosti upravnega sodišča, zaradi katere po besedah Macedonija pogosto prihaja do podaljševanja časa izvedbe naložb. Opozoril je, da lahko že zgolj pritožba posameznika, ki želi nagajati, zaradi počasnega odločanja sodišča celoten projekt podaljša za dve leti. “Tudi to je ena od težav, kjer bo morala država začeti iskati rešitve,” je poudaril.