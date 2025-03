(LJUBLJANA) Janković v stilu Goloba ne dovoli nobene opozicije

Piše: Moja Dolenjska

Ljubljanski župan Zoran Janković, sicer “častni član” Gibanja Svoboda Roberta Goloba, skupaj s koalicijskim Gibanjem Svoboda popolnoma obvladuje ljubljanski mestni svet, zdaj pa je poskrbel še, da je utišal komisijo za mednarodne zadeve, ki je nedavno opozorila na nedopustnost njegove podpore Aleksandru Vučiću.

Spomnimo, da se je omenjena komisija ogradila od Jankovićevega pisma podpore Vučiću, med drugim pa pozvala, naj jim Janković v roku 30 dni pošlje kopijo pisma Vučiću, iz katere bo razviden tudi način pošiljanja. Svetniki s tem očitno želijo preveriti, ali je Janković pismo Vučiću res poslal v svojem imenu, kot vseskozi zatrjuje, ali z naslova občine.

Kot poroča portal N1, je koalicijska večina pod vodstvom Jankovića na ponedeljkovi seji mestnega sveta ljubljanske občine potrdila sklep, da svetnici Katji Damij, ki je iz Gibanja Svoboda konec januarja prestopila k Anžetu Logarju, preneha mandat v komisiji za mednarodne odnose mestnega sveta. S tem pa v komisiji ne bo več dovolj glasov, da bi še naprej preverjala Jankovićevo ravnanje.

Zamenjavo je predlagal vodja svetnikov Gibanja Svoboda in ljubljanski podžupan Samo Logar. Na ponedeljkovi seji mestnega sveta je dejal, da je zamenjavo Katje Damij predlagal, ker je zapustila svetniško skupino Svobode in ker so se dogovorili, da jim bo prepustila mesto v omenjeni komisiji. Katja Damij pa pravi, da se z zamenjavo ni strinjala in da gre pri vsem skupaj za maščevanje, ker je na komisiji podprla sklepe, ki obsojajo Jankovićevo pismo Vučiću.