(KOMENTAR) Cesarski predvolilni praženec ali navadni šmoren na Celjskem

Piše: Vančo K. Tegov

Začel bom takole. Glede na naslov najprej o poreklu »jajc«. Malo jih je domače reje, večina je talnih – oziroma asfaltno-talnih …

Ozračje je »krasno«. Vse sorte padalcev, nastrganih in iz krajev in koncev privlečenih na plano. Zelo mi je všeč ta čezmernost volilnega elementa, ki je naravnost fanatičen. Fanatizem, ki prinese takšno vznesenost, da prenekaterega dvigne – in ga dvigne tako visoko, da sploh ne pomisli, kako bo, ko bo taisti dvignjen tresnil na prej omenjeni asfalt. Glede na omenjeno talno asfaltno rejo brez označb, glede na to, kje bo padel – na katerem koščku asfalta, označenem s črto, zebro ali še s čim.

Kaj se nam ponuja?

Ponudba oziroma nabor kandidatov in kandidatk domače proste reje ter talne asfaltne reje v celjskih okrajih: Polona Rifelj, Damjan Muzel, Nataša Brežnik, Slaviša Galinac, Jakob Jakop, Martina Strniša, Saša Kundih, Luka Mihalič, Luka Zgojznik, Matej Feguš, Miha Lamut, Janja Sluga ter Irena Šmid in Matjaž Železnik. Na seznamu manjkajo predstavniki, ki »volijo« Resni.co in ki Zaupanje-jo. Prav tako manjkajo »Suvereni«, ki verjetno njihova suverenistična merilna letev seže le od centra štajerske prestolnice do Malečnika. In še nekaj preostalih širokoustnežev in Prerod-jencev …

Veliko besed je bilo izrečenih in jih je še – o moči združevanja in poenotenja želja, s katerimi bi kasneje ustregli državljanom, izboljšali počutje, podaljšali življenje, izdatneje popravili proračun ter posledično njihovo socialno in mentalno varnost in umirjenost. Tako nekateri, ki imajo kratko »letev« v več ozirih, priporočajo in »Zaupajo« svoje kandidate, ki so prej prenekaterega okoli prinesli ali naplahtali. Nekdo, ki je še pred sestavljanjem list in pogovorov o spremembah na boljše že pogorel, se je združil z nezdružljivim »resnico-ljubom« in širokoustnežem ter ostal praznih rok – vsaj na Celjskem je temu tako. Niti večkratnemu eksperimentatorju Vladu Dimovskemu ni uspelo v združevanju z zeleno barvo in miselnostjo. Prerodil se ni nihče na Celjskem.

Preskoki

Bili so preskoki. Sprva sramežljivi, mencavi, nerodni, nato pa so udarili z vso silo. Najprej razmišljanje, potem pridružitev debatnim »platformam« o perečih problemih, izhodiščih za nekaj drugačnega in na koncu stranka. Eni z intelektualističnim pristopom, drugi z odločnim glasom – tudi uličnim in na trgih. Ko so se opogumili, so začeli rabutati tuje sadje in povrtnine po tujih »vrtovih« – četudi rahlo nagnite, a še vedno dobre in uporabne za nekaj. Vrtovi tistih, iz katerih je bilo izpuljenih nekaj teh sadik ali že dozorelega sadja in zelenjave, so se na začudenje prejšnjih nespodobnih obiskovalcev hitro zapolnili s poganjki in novimi, bolj zdravimi primerki, ki so se dobro prijeli … In rastejo, napredujejo in za zdravo prihodnost načrte snujejo.

Volivci, čas je že!

Mnogo tega se vam bo ponudilo na pladnju. Pladenj bo lep in poln dobrot. Obljub. Sladic, bombončkov, kavic, zastav, obeskov – da le ne odidete praznih rok. Če že ne morete odnesti vseh programov in zvenečih besed o rešitvah za vaše tegobe, za boljšo in varnejšo prihodnost, potem vsaj podprite tiste, ki vam v zadnjih štirih letih niso ničesar izboljšali – pa bi lahko. Jim niste dovolj dobro gledali pod roke, pod prste, ko so vsepovsod nastajale vrste. Imate – če želite – sedaj idealno možnost za spremembo. Zaupati nekomu, ki bo resno vzel tisto, kar si najbolj želite: vašo varnost, vašo blaginjo, vaše življenjsko in bivalno okolje zadosti kakovostno, da mirno spite in sproščeno, ustvarjalno živite. Obdobje, ki je pred nami, je bistvenega pomena za naprej. Stagnacija, vegetativna stanja – še manj pa padci – niso na jedilniku za prihodnji čas, čeprav jih ne bi smelo biti niti do sedaj.

Odločitev mora biti med dvema ZKP-jema: Prvi ZKP – Zakon o kazenskem postopku, za prenekaterega, ki se je namerno ali kako drugače okoristil na vaš in naš račun,

drugi ZKP – zdrava kmečka pamet, s katero se lahko reši prenekatera zagata, dosedanje namerno zavlačevanje in tudi uničevanje vsega lepega, kar je bilo storjenega prej.

Brez pretiravanja: mnogi med vami bodo uporabili tistega, kar je najbolj logično … Odločite se za tistega cesarskega. Tistega drugega imate že čez glavo.

Zdaj je čas za to!