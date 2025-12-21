Je sodstvo znova opeharilo običajnega človeka? Tako kaže nov primer iz občine Velenje

Piše: Andraž Grad

Predstavljamo nov primer družine, ki trdi, da jo je sodstvo pustilo na cedilu. Jabolko spora je podiranje ograje in zemljiška meja. Prišlo je tudi do nasilja. Policija se je odzvala, ko je bilo že vsega konec.

Družina Ahej-Golec iz občine Velenje se je znašla v sporu z novim lastnikom sosednjega zemljišča, ko je ta podrl ograjo, ki naj bi bila postavljena na takrat še nedoločeni parcelni meji. Več nam je povedal Tomaž Ahej, ki je bil tudi napaden, ko je skušal preprečiti podiranje, in pozval, da se najprej uredi meja. Ahej je pred časom kupil objekt in zemljišče v Vinski Gori, kamor se je preselil z družino. Takrat še nedefinirana parcelna meja naj bi po njegovih besedah predstavljala glavni kamen spotike. No, mejo naj bi sosednji etažni lastnik uredil kar po svoje, Ahej pa trdi, da mu je to omogočila zakonodaja, ki izvira iz »izkrivljenega sistema na področju označevanja mej«.

Podiranje ograje, policije pa od nikoder …

Ahej pravi, naj bi se bilo poseganje v ograjeni prostor začelo, ko je etažo kupil novi lastnik Daničić. Na dan podiranja sporne ograje je Tomaža Aheja v popoldanskih urah, ko je bil v službi, poklicala močno pretresena partnerka in mu povedala, kaj se dogaja. Prihitel je domov, da bi preprečil odstranitev ograje, za katero pravi, da je sosed ni imel pravice podreti. »Že sam dogodek je za naju in najine otroke predstavljal neizmeren in nepredstavljiv stres. Nihče si ne bi smel tega dovoliti, saj za urejanje slednjega obstajajo uradni in civilizirani postopki,« se je kasneje spominjal travmatične izkušnje. Ker ni dovolil, da bi podrli ograjo, so ga celo napadli, kot je razvidno s posnetka, ki ga hranimo v uredništvu. Skupina, ki se je lotila podiranja ograje, je trdila, da slednja stoji na zemljišču novega lastnika. Ahej jim je odstranitev skušal preprečiti, medtem ko je njegova partnerka klicala policijo. S tem, da pokličejo može v modrem, se je strinjala tudi nasprotna stran. A policije ni bilo od nikoder, medtem pa je prišlo do prerivanja in poskusa nasilne odstranitve Aheja, pri čemer jo je slednji skupil po obrazu, in to vpričo svojih mladoletnih otrok.

Je šlo za nasilen vdor?

Naš sogovorec je prepričan, da je šlo pri tem za »nasilen vdor v neopredeljen prostor, katerega dostop je bil omejen z ograjo in dvoje večjih vrat«. Slednja so bila prav tako razbita, čeprav so tam stala dvajset let. Izpostavil je tudi, naj bi bila uporaba sile kot tudi samo podiranje v vsakem primeru popolnoma nepotrebna, saj naj bi bilo oboje krilnih vrat nameščenih na obešanki, tako da bi ju lahko preprosto sneli oziroma preprosto odstranili. Dodaja, naj se dostop v omenjeni prostor prav tako nikoli ne bi bil omejeval, saj je bil nekaj časa pred incidentom ta zaprti prostor urejen za potrebe Mercatorjeve trgovine in preostalega dela stavbe, pri čemer naj bi bil navzoč tudi novi sosednji lastnik. »Skratka, želim povedati, da nismo ničesar omejevali v zvezi z opravljanjem del za dobro stavbe,« pravi Ahej.

Kot je bilo že omenjeno, so v času incidenta poklicali policijo. To je že pred svojo partnerko poklical tudi Ahej, ko se je odpravil iz službe proti domu, a policistov naj ne bi bilo na kraj dogodka, dokler ni bila ograja z vrati vred že podrta, Ahej pa fizično poškodovan. »Ostali smo sami,« nam je dejal. Kasneje je izvedel, naj bi bil eden od tistih, ki so podirali ograjo, in predvsem tistih, ki so se ga fizično lotili, sin znanega upokojenega policista iz Šentjurja. Skupaj s še eno takrat navzočo osebo naj bi bila v preteklosti že večkrat povzročala nemire in zdrahe. V luči teh informacij je dolgo čakanje na odziv policistov postalo še bolj sumljivo.

»Ostali smo popolnoma sami«

Kasneje je zadeva pristala na sodišču, kjer pa so družino čakala nova razočaranja. Incident je sodišče v Velenju obsodilo, prav tako naj bi bilo pozvalo sosednjega etažnega lastnika Daničića, naj povrne mejo v prvotno stanje in plača vse stroške. Vendar se je slednji na sklep pritožil na sodišče v Celju in to ga je po Ahejevih besedah za nasilništvo oprostilo, čeprav gre za evidentno motenje posesti z neizmernim psihičnim, fizičnim nasilništvom zoper njegovo družino in njega osebno. Ahej dodaja, da je s tem pravosodni sistem dal nasprotni strani, ki je bila do njega nasilna, krila. Še huje, odvetniki in sodišče so vse strožke zvrnili na njegovo družino, ki jih je bila prisiljena tudi takoj poravnati. Čeprav se je odvetniška družba, ki jih zastopa, pritožila na Ustavno sodišče RS, so prejeli suhoparno obrazložitev, da pritožba ni dovoljena. Po drugi strani naj bi bili proti njim sproženi postopki izvršb, čeprav niso zamujali z naloženimi plačili. »Tako smo v tej lepi Sloveniji ostali popolnoma sami, psihično na tleh, ponižani, pretepeni, brez denarja in brez možnosti nadaljevanja sodnega procesa,« pripoveduje Ahej, ki mu je incident obrnil življenje na glavo. S svojim primerom je seznanil tudi več politikov in medijev, a se praktično nihče ni odzval. Meni, da sodstvo v Sloveniji pušča na cedilu običajne državljane in daje potuho nasilništvu, ob tem pa se sprašuje, koliko je še drugih tovrstnih primerov v naši podalpski deželi.