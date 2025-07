Hrvati skrbijo za svojo mejo in gradijo obvoznico ob Kolpi, Slovenci v Kostelu in Osilnici prepuščeni sami sebi

Piše: Moja Dolenjska

Kdor se zapelje v krajih ob slovensko-hrvaški meji, kot sta na primer Osilnica ali Kostel, hitro opazi, da so tamkajšnji prebivalci bolj ali manj prepuščeni sami sebi, država pa naredi le malo, da bi jim pomagala. Povsem drugače je na hrvaški strani, kjer se Hrvatje očitno dobro zavedajo, kako pomembno je, da je državna meja poseljena.

Slednje opaža tudi osilniški duhovnik Gregor Kunej, ki se je oglasil z daljšim zapisom na Facebooku. Takole je zapisal: “Še ne 10 km severno od mejnega prehoda Petrina/Brod na Kupi, ob Kolpi na hrvaški strani, hrvaška vlada in Hrvaške ceste delajo obvoznico v vasi Kuželj (na približno ima vas recimo 30 stalnih prebivalcev, če sem fajn mimo usekal, naj me kdo ki ve točen podatek, popravi) v dolžini 2,5 km v vrednosti skoraj 5 milijonov evrov. In to ni zadnja investicija v teh krajih ob Kolpi na hrvaški strani. Kaj pa na slovenski? Mi pa raje zapiramo bencinske servise, ker niso rentabilni. Če je obvoznica v Kužlju na Hrvaškem rentabilna naj me kokoš brcne. Ni rentabilna, je PA INVESTICIJA VLADE, da okrepi življenje ob meji. Tko se dela dragi naši politiki in ministri, pa poslanci, ki hodijo v naše kraje še iz Kardeljevih časov jest, pit na račun ljudi, ki so od središča moči pozabljeni, odrezani in prikrajšani. Hodijo na vse kvazi partizanske prireditve in pametujejo, investicij v obmejne kraje pa le ne bomo dočakali. Petrol ne bo odprl črpalke na Petrini, Maljevac ne bo končal doma v Osilnici in tako naprej….Hrvatin pa s polno paro delajo obvoznice za 30 ljudi v vrednosti 5 Mio evrov. Bravo sosedje tako se dela. Mogoče bi šli naši ministri in poslanci kdaj na obisk preko Kolpe, da se česa nauče? V celotni zgodbi sploh ne gre za bencinski servis, ampak za to, da politikom, da slovenski/m vladam za naše kraje in ljudi, ki tu živimo, sploh ni mar. To ne samo boli, ampak vsak dan bolj jezi. Kdaj je slovenska vlada nazadnje v ob kolpske kraje investirala 5 mio evrov. Naj me kdo razsvetli in razveseli.”

Kunej se je nato oglasil tudi po novici, da o Petrol svoj servis v Kosteli vendarle odprl. Zapisal je: “Lahko smo veseli za to novico in napor, ki so ga vložili pogajalci vseh prizadetih občin. Hvaležni. Ne moremo pa še biti zadovoljni. Bitke med Petrolom in vlado še ni konec.

Na potezi je vlada, ki bo zdaj lahko pokazala, koliko je na strani ljudi, tako smo danes slišali PV govoriti v parlamentu, sicer o eni drugi temi. Ampak pozicija, ki jo zagovarja je torej, da je na strani ljudi.

Pa da vidimo koliko je vredno življenje državljana v odročnih krajih in koliko državljana v centru Ljubljane. Nihče od ljudi v odročnih krajih, kot je Solčava, Črni Vrh, Kostel in Osilnica ter Podkoren od vlade ne pričakuje luksuza, ki si ga privoščijo v centrih moči, da tam afne guncajo in se presera …

Pričakujemo le, da nam omogoči, subvencionira, pomaga vzdrževati to kar je osnovna pravica vsakega državljana: pitna voda, redna zdravstvena oskrba in lekarna, trgovina in pošta, ter solidne cestne povezave. Ni potrebno, da je vse v vsaki vasi, da moraš pa prevozit 60 oz.110 (Osilnica) kilometrov za osnove potrebe, ko tisti v Ljubljani gredo v copatih peš oz. s kolesom… je pa za populacijo, ki tu živi absurdno.

Osilnica ima trgovino, ampak večina še vedno hodi po fasengo v Kočevje, ker je tam ceneje. Po gorivo smo kar v velikem številu prej hodili na Hrvaško stran, ker si pri enem tankanju prihranil skoraj 10 evrov, pri isti firmi (Petrol). Skratka, še bi bilo za zapisat.