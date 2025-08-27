(FOTOGALERIJA) Poletno dogajanje v Občini Kanal ob Soči ob zvesti podpori Alpacema Cementa

Piše: C. R.

Tudi letošnje poletje je bilo v občini Kanal ob Soči zaznamovano z odmevnimi dogodki, ki bogatijo kulturno, športno in turistično dogajanje ter tako krepijo podobo in identiteto srednje Soške doline. K živemu utripu pomembno prispeva podjetje Alpacem Cement, ki ima svoj sedež prav v tej občini in že vrsto let odgovorno podpira lokalne projekte.

»Alpacem Cement že desetletja odgovorno in aktivno podpira raznolike lokalne projekte ter tako pomembno prispeva k razvoju skupnosti in promociji tega dela Slovenije. To čutimo kot svojo srčno odgovornost. Ker smo v goriški statistični regiji v zasebnem sektorju v vrhu po ustvarjeni dodani vrednosti imamo tudi ekonomsko zaledje za tako podporo,« poudarja član uprave mag. Dejan Bostjančič-Zwitter.

Med 30. junijem in 5. julijem je na Goriškem potekal odbojkarski kamp Dejana Vinčića, igralca OK Alpacem Kanal in trikratnega podprvaka evropskega prvenstva s slovensko reprezentanco, organiziran v sodelovanju s Sportines. Posebno pozornost je pritegnil Dan v Kanalu, ko so otroci poleg treningov uživali tudi v vodnih aktivnostih na reki Soči. Poleg športnega udejstvovanja so se vključili tudi v program H2STUDENT, ki ozavešča mlade o trajnostni mobilnosti in vodikovih tehnologijah.

V Levpi je Športno kulturno turistično društvo Levpa 10. avgusta že dvajsetič zapored pripravilo edinstveno prireditev – Mušje dirke, ki s tekmovanjem z osli, otroškim in zabavnim programom ter večerno zabavo, letos z ansamblom Firbci, tradicionalno privablja številne družine in ljubitelje veselic.

V Kanalu so se 15. avgusta odvili že peti Spevi na Soči – koncert na plavajočem odru, ki občinstvu ponuja posebno zvočno in vizualno doživetje. Trio Vivere z instrumentalno zasedbo je postregel s popevkami in opernimi arijami. Najbolj ganljiv trenutek večera je bila recitacija pesmi »Moj dom«, domačega avtorja Janka Lebana, v izvedbi Gledališkega društva Kontrada Kanal. Spevi so obenem predstavljali glasbeni uvod v nedeljske Skoke z mosta, ki jih prav tako organizira Turistično društvo Kanal ob Soči.

Skoki z mosta – Kanal je 17. avgusta gostil že 36. spektakel skokov s 17-metrskega znamenitega mostu v smaragdno Sočo. Na tekmovanju se je predstavilo 40 skakalcev iz 14 držav in štirih celin, kar predstavlja eno najmočnejših zasedb doslej. Poleg adrenalinskih skokov so obiskovalce navdušili še mladi skakalci, atraktivni nastop skupine Dunking Devils ter prihod posebnega gosta – legendarnega košarkarja Iva Daneua.

23. avgusta se je na industrijskem območju v Anhovem pod organizacijo Društva Avto Navdušencev in Prijateljev odvila avtomobilska prireditev Soča Valley Car Meet, ki je združila drift show, moto akrobacije in večerni DJ program. Dogodek ni bil le paša za oči ljubiteljev avtomobilizma, ampak je imel tudi dobrodelno noto – pomoč socialno ogroženi družini iz občine Kanal ob Soči.

Eden najodmevnejših poletnih dogodkov na zahodu Slovenije nas še čaka – Nočna izmena, v organizaciji podjetja Alpacem Cement. Gre za edinstven primer dogodka, kjer industrijsko okolje – delovni vsakdan številnih zaposlenih iz okoliških krajev in občin, za en dan v letu postane prostor glasbenega in adrenalinskega doživetja. Letošnja edicija se bo odvila 29. avgusta, nastopili pa bodo Plavi orkestar, Elvis Jackson, Mi2 in Vzrock. Dogajanje se bo začelo že popoldne z avto-moto predstavitvami, adrenalinskimi izzivi in MTB DUAL CHALLENGE, ki ga organizira Kolesarski klub Črn Trn. Vstop ter avtobusni in železniški prevozi iz širše okolice so brezplačni, kar poudarja odprtost dogodka za vse, ki želijo biti del njega. Dogodek bo tudi v slabem vremenu, saj bo koncertno dogajanje zagotovljeno pod šotorom.

»Zgodba Nočne izmene se je začela leta 2000 z željo, da mladim ponudimo nepozabno doživetje ob zaključku poletnih počitnic. Po enajstih izvedbah je dogodek leta 2010 zaradi gospodarske krize začasno ugasnil, a spomini so ostali živi. Prav ti so omogočili, da smo Nočno izmeno leta 2023 ponovno obudili,« pove Peter Korenjak, koordinator dogodka v podjetju Alpacem Cement.

Z dolgoletno podporo kulturnim, športnim in tudi izobraževalnim projektom v Goriški regiji podjetje Alpacem Cement dokazuje, da uspešno poslovanje in trajnostni razvoj omogočata odgovoren odnos do lokalnega okolja. Skupaj s pobudami lokalnih društev in posameznikov se tako ustvarjajo temelji za nepozabne poletne trenutke.