23.4 C
Ljubljana
četrtek, 28 avgusta, 2025
e-Demokracija
ENG
...

Čez en teden znova shod proti Jankovićevemu uničevanju Plečnikove dediščine

LokalnoSlovenija
foto: STA

Piše: C. R. 

Shod proti Jankovićevi gradnji nevarne garažne hiše pod Ljubljansko tržnico, 4. septembra, pred Ministrstvom za naravne vire in prostor, Dunajska 48.

V četrtek, 4. 9., ob 8.30, pridite na shod pred Ministrstvom za naravne vire in prostor, Dunajska 48, za Bežigradom (nasproti bivše Astre, pri Petrolovi stolpnici). Ta dan bo potekala druga ustna obravnava o izdaji gradbenega dovoljenja za nevarno in nezakonito garažno hišo pod ljubljansko tržnico, ki bi uničila velik del stare Ljubljane s Plečnikovimi tržnicami, stolnico in drugimi pomembnimi objekti.

“Pridite, res je pomembno, da uradnike z našo navzočnostjo spodbudimo, da delajo zakonito in ne podležejo Jankovićevim pritiskom!” sporoča Aleš Primc.

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Donacija

Sorodne vsebine

© Nova obzorja d.o.o., 2025