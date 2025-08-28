Čez en teden znova shod proti Jankovićevemu uničevanju Plečnikove dediščine

Piše: C. R.

Shod proti Jankovićevi gradnji nevarne garažne hiše pod Ljubljansko tržnico, 4. septembra, pred Ministrstvom za naravne vire in prostor, Dunajska 48.

V četrtek, 4. 9., ob 8.30, pridite na shod pred Ministrstvom za naravne vire in prostor, Dunajska 48, za Bežigradom (nasproti bivše Astre, pri Petrolovi stolpnici). Ta dan bo potekala druga ustna obravnava o izdaji gradbenega dovoljenja za nevarno in nezakonito garažno hišo pod ljubljansko tržnico, ki bi uničila velik del stare Ljubljane s Plečnikovimi tržnicami, stolnico in drugimi pomembnimi objekti.

“Pridite, res je pomembno, da uradnike z našo navzočnostjo spodbudimo, da delajo zakonito in ne podležejo Jankovićevim pritiskom!” sporoča Aleš Primc.