(CELJE) Sejemska sezona v polnem teku – Mednarodni industrijski sejem od letos naprej vsako leto

Piše: Vančo K. Tegov

Celjski sejem z letošnjim letom uvaja nov koncept Mednarodnega industrijskega sejma (MIS). Eden najpomembnejših industrijskih dogodkov v širši regiji bo po novem potekal vsako leto, vsaka izvedba pa bo vsebinsko osredotočena na aktualne razvojne teme in izzive industrije.

Prvi letni Mednarodni industrijski sejem bo potekal od 14. do 17. aprila 2026. V ospredju letošnje izvedbe bodo naslednje teme: digitalizacija proizvodnje, umetna inteligenca, robotika in avtomatizacija, varjenje, rezanje ter druge tehnologije obdelave materialov, vzdrževanje industrijskih sistemov, industrijska logistika in oskrbovalne verige, energetske rešitve in trajnost, napredni materiali ter reciklaža in krožno gospodarstvo. Na sejmu se bo predstavilo več kot 200 razstavljavcev iz več kot 12 držav, med drugim tudi iz Japonske in Kitajske.

Med osrednjimi vsebinskimi poudarki bodo tehnologije obdelave materialov (varjenje, rezanje in druge napredne proizvodne metode) ter sistemi za vzdrževanje industrijske opreme, ki zagotavljajo zanesljivo, varno in učinkovito delovanje proizvodnih obratov.

V ospredju bodo tudi digitalizacija proizvodnje, umetna inteligenca, robotika in avtomatizacija, ki pomembno spreminjajo način načrtovanja, vodenja in optimizacije proizvodnih procesov. Sodobne proizvodne sisteme dopolnjujejo rešitve s področja industrijske elektronike, senzorike, merilne tehnike in naprednih sistemov upravljanja proizvodnje, ki podjetjem omogočajo večjo učinkovitost, zanesljivost in natančnost.

Pomemben poudarek bo namenjen tudi energetskim rešitvam za industrijo, učinkoviti rabi energije ter tehnološkim pristopom za zmanjševanje okoljskega vpliva proizvodnje. Trajnost, energetska učinkovitost in odgovorno ravnanje z viri postajajo ključni dejavniki konkurenčnosti industrijskih podjetij.

V okviru sejma bodo predstavljene tudi rešitve s področja industrijske logistike, oskrbovalnih verig ter digitalno podprtega upravljanja proizvodnje in transporta, ki omogočajo optimizacijo pretoka materialov, skladiščenja in distribucije.

Kaj pravijo govorci o glavnih poudarkih Mednarodnega industrijskega sejma?

Velika dodana vrednost letošnjega MIS-a je bogat spremljevalni strokovni program. Razstavljavci pripravljajo številne strokovne vsebine, predavatelji pa so priznani strokovnjaki iz Slovenije in tujine, je med drugim povedala Špela Peras Podpečan, vodja projekta Mednarodni industrijski sejem.

O varilstvu, novostih in dosežkih na tem področju je spregovoril dr. Tomaž Vuherer, vodja Laboratorija za varjenje na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru. Poudaril je paradoks pomanjkanja varilcev in odsotnosti ustreznih izobraževalnih programov za njihovo usposabljanje. Po drugi strani pa robotizacija prodira tudi v področje maloserijske proizvodnje. V okviru sejma bo organizirano dvodnevno tekmovanje varilcev, v katerem se bodo preizkusile njihove strokovne veščine. Posebna podskupina bodo varilci-umetniki, ki bodo varili skulpture. Možen bo tudi preizkus varjenja za obiskovalce, je še dodal dr. Vuherer.

Pripravljen bo dvodnevni dogodek Prihodnost vzdrževanja, ki ga bo v sodelovanju s Celjskim sejmom pripravilo Društvo vzdrževalcev Slovenije. Društvo je lani praznovalo 50. obletnico obstoja. S kongresom želijo poudariti pomen vzdrževanja kot vseživljenjskega procesa, saj so objekti in premoženje stalno podvrženi vzdrževanju. Drugi pomemben vidik je digitalizacija in uporaba umetne inteligence za učinkovitejše vzdrževanje. Letošnji poudarek je na vzdrževanju sončnih elektrarn, katerih število v Sloveniji presega 70.000. Po besedah dr. Viktorja Lovrenčiča, predsednika društva, je vzdrževanje sončnih elektrarn pri nas žal še vedno zelo skromno in pogosto neprofesionalno, kar potrjujejo tudi pogosti požari.

Bojan Groboljšek, direktor podjetja FANUC Adria d.o.o., predstavnik enega največjih globalnih podjetij na področju industrijske avtomatizacije (japonskega izvora z 280 lokacijami v 100 državah in približno 1,2 milijona delujočih robotov po svetu), je napovedal postavitev edukativne robotske celice na Celjskem sejmu. S svojo prisotnostjo želijo pokazati, kako daleč je lahko šla robotizacija in vzdrževanje opreme. »Z roboti lahko dosežemo, da nepredvidenih izpadov praktično ni več – mogoči so le načrtovani servisi, kar podaljšuje življenjsko dobo opreme,« je poudaril Groboljšek.

Mednarodni industrijski sejem želi ostati pomemben prostor za srečevanje podjetij, inovatorjev in strokovnjakov. Razstavljavcem omogoča neposreden stik s strokovno javnostjo, poslovnimi partnerji in potencialnimi kupci iz širše regije, hkrati pa spodbuja izmenjavo znanja in predstavitev novih industrijskih rešitev.