(BREŽICE) Občina podelila priznanja, naziv častnega občana prejel nekdanji minister Andrej Vizjak

Piše: L. Kr.

Na predvečer občinskega praznika, 27. 10. 2025, je v Viteški dvorani Posavskega muzeja Brežice potekala slavnostna seja Občinskega sveta Občine Brežice, na kateri je župan Ivan Molan izročil listine prejemnikom plakete in priznanj Občine Brežice, oktobrskih nagrad in naziva častni občan.

Plaketo Občine Brežice je prejela Občinska turistična zveza Brežice ( v imenu zveze predsednica Branka Stergar), priznanja Občine Brežice pa podjetja Mizarski servis – Jože Kržan, s. p., (v imenu podjetja lastnik Jože Kržan), Pekarstvo Suban d.o.o. (v imenu podjetja direktorica Darinka Suban) in Terme Čatež d. d. (v imenu Term generalni direktor Bojan Petan). Najvišji priznanji, ki ju lahko prejmejo izjemni posamezniki, sta Oktobrska nagrada in naziv častni občan Občine Brežice. Oktobrska priznanja za leto 2025 so prejeli Stanislav Preskar, Darja Mandžuka in Robert Deržič. Občina Brežice ima dva nova častna občana – Boruta Mokroviča in mag. Andreja Vizjaka. Vsem prejemnikom plakete, priznanj, nagrad in naziva častni občan iskreno čestitamo.

V nagovoru je župan Občine Brežice Ivan Molan nanizal dosežke občine v času od lanskega praznika do letos ter pomen sodelovanja pri doseganju skupnih ciljev. Zahvalil se je vsem, še posebej prejemnikom nagrad, saj so aktivni soustvarjalci življenja v občini. Kot je dejal, je slovesnost priložnost za »iskreno zahvalo tistim posameznikom in organizacijam, ki so s svojim delom pustili neizbrisen pečat v naši skupnosti. Zaradi njihove predanosti je naša občina bolj razvita, urejena, prijazna za bivanje in tesneje povezana. Skupaj gradimo občino Brežice po svojih najboljših močeh.«. V nadaljevanju je dejal, da je »občina hkrati turistična in obmejna, kar prinaša številne izzive. Zato je toliko težje razumeti, zakaj država ne krepi tega območja. Namesto tega nam želi odvzeti zdravstveno regijo in oslabiti našo Splošno bolnišnico Brežice. Sprašujemo se, zakaj poplavna varnost še vedno ni dokončana, zakaj imamo le en dvosmerni most čez reko Savo, kljub obljubam in zavezam, ter zakaj se v javno infrastrukturo ne vlaga več in bolj sistematično.«.

Slavnostna govornica je bila generalna direktorica Direktorata za turizem Dubravka Kalin, ki je v svojem nagovoru orisala začetke turizma v občini od odkritja termalnih vrelcev pri Čatežu pred več kot 220 leti. Nanizala je uspehe brežiške turizma in izpostavila naložbe v turizem. Svoj govor je zaključila z mislijo, da kljub današnji digitalizaciji, modernizaciji, uporabi umetne inteligence ostaja v veljavi rek – Turizem smo ljudje.

V imenu regije Posavje je ob prazniku občini in občanom zaželel vse dobro župan Občine Radeče Tomaž Režun, ki je poudaril dobro sodelovanje na ravni regije in dejal, da so zahtevni časi kličejo tudi po poenotenju Slovenije. Slovesnosti se je udeležil tudi župan pobratenega Mesta Dobřany Martin Sobotka z delegacijo.

V imenu nagrajencev je zbrane nagovoril častni občan mag. Andrej Vizjak. Zahvalil se je predlagateljem in občinskemu svetu, ki so prepoznali pomen dela in prispevek nagrajencev v lokalni skupnosti in širše. Poudaril je, da se da za domači kraj in regijo veliko narediti, če delaš v Ljubljani. Zaključil je z nasvetom mladim, naj se ne bojijo širine, čeprav so iz majhnega kraja, in naj presežejo meje domačega dvorišča, saj imajo možnost uspeti na državni ravni.

Rdeča nit prireditve je bila 100. obletnica organiziranega turizma v občini Brežice, ki se beleži od izgradnje prvega hotela v sedanjih Termah Čatež. Turizem je ne le ključna panoga gospodarstva za razvoj občine, ampak je tudi povezovalna sila, ki združuje naravne in kulturne danosti, ljudi in vizijo trajnostne prihodnosti.

Z glasbo so dogodek obogatili Nuša Derenda, Robert Petan in Ansambel Majolka

Himno Republike Slovenije je zapela slovenska pevka, domačinka in prejemnica Oktobrske nagrade Nuša Derenda, z voditeljem Robertom Petanom sta izvedla pesem Moja soseska. Prireditev sta povezovala Anja Urek in Robert Petan, ki je ob tej priložnosti premierno izvedel hudomušno pesem, posvečeno nekdanjim priljubljenim kotičkom, kjer so se v občini Brežice družili in zabavali tako domačini kot turisti. Prireditev se je zaključila z glasbeno nostalgičnim nastopom izvirne zasedbe Ansambla Majolka s pesmijo Še eno rudno daj točajka (Edvin Flisar), člani zasedbe so se po več kot 20 letih združili prav za to priložnost in bili sprejeti z navdušenjem.

Sledilo je druženje v grajski kleti ob dobrotah, ki so jih pod okriljem Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice pripravili ponudniki, vključeni v kolektivno blagovno znamko Brežice Izbrano – Turistična kmetija Vimpolšek, Turistična kmetija pri Martinovih, Gostilna Pesnion Les, Stara gostilna Krulc in Sladke zgodbe Janez.

Obrazložitve priznanj

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Brežice je iz prispelih predlogov izbrala in predlagala v potrditev občinskemu svetu prejemnike priznanj in oktobrskih nagrad ter naziva častni občan.

Župan Občine Brežice Ivan Molan pa je v skladu z Odlokom o priznanjih Občine Brežice sprejel odločitev, da podeli plaketo Občine Brežice kot spominsko priznanje organizacijam ob okroglih jubilejih.

Plaketa Občine Brežice

Občinska turistična zveza Brežice že 60 let povezuje lokalna društva in spodbuja turizem. Temelji na prostovoljstvu, ljubezni do domačega kraja ter skrbi za dediščino. Organizira pohode, kulinarične dneve, sejme in predstavitve običajev. Skrbi za urejenost okolja, sodeluje v akciji »Moja dežela« ter spodbuja trajnostni turizem. Povezuje se z občino, šolami in drugimi organizacijami. Ob jubileju prejme plaketo kot priznanje za dolgoletno uspešno delo in pomemben prispevek k razvoju ter promociji občine Brežice.

Priznanje Občine Brežice za leto 2025

Podjetje Mizarski servis – Jože Kržan, s. p. ob 30. obletnici uspešnega delovanja za pomemben prispevek pri razvoju obrti v občini.

V letu 2025 podjetje Mizarski servis – Jože Kržan, s. p. praznuje 30 let uspešnega delovanja. Ustanovitelj Jože Kržan je zgradil družinsko podjetje, ki temelji na strokovnosti, zanesljivosti in poštenem odnosu do naročnikov. Njihovi kakovostni izdelki odražajo tradicijo, natančnost in inovativnost ter krasijo številne domove v širši okolici. Podjetje sledi sodobnim trendom, uporablja napredno tehnologijo in kljub majhnosti zagotavlja visoko zadovoljstvo. Občina Brežice s ponosom priznava prispevek podjetja k razvoju obrtništva v lokalni skupnosti.

Podjetje Pekarstvo Suban d.o.o. za več kot 50 let uspešnega delovanja in za pomemben prispevek pri razvoju kraja in občine.

Pekarstvo Suban d.o.o., ustanovljeno leta 1967, že več kot 50 let uspešno deluje kot družinsko podjetje. Ustanovitelj Jože Suban je pekarsko znanje iz tujine prenesel v domače okolje. Pekarna je zaslovela po »kraljih krofov« in se razvila v sodoben obrat z 17 zaposlenimi. Zanesljivost, kakovostni izdelki in odgovornost do skupnosti so temelj njihovega uspeha. Podjetje redno sodeluje z društvi, šolami ter se vključuje v kulturne in športne prireditve. Pekarstvo Suban je zgled kakovostnega manjšega podjetja, ki krepi lokalno identiteto. Občina Brežice podjetju s priznanjem izkazuje spoštovanje za dolgoletni prispevek k pekarstvu, kulturi in gospodarstvu.

Podjetje Terme Čatež d. d. ob 100. obletnici turizma za izjemen prispevek pri razvoju turizma in gospodarstva v občini.

Terme Čatež d. d. že desetletja predstavljajo steber turizma in gospodarstva v občini Brežice in Posavju. Njihovi začetki segajo v konec 18. stoletja, prvi hotel Toplice pa je bil zgrajen leta 1925. Danes sodijo med vodilna slovenska naravna zdravilišča. S trajnostnimi vlaganji, prenovo hotela in razširitvijo ponudbe krepijo lokalno okolje. Zaposlujejo domačine, sodelujejo z lokalnimi podjetji in vračajo sredstva v skupnost. Z raznoliko ponudbo privabljajo goste vse leto, podpirajo društva in razvijajo sodobne rehabilitacijske storitve ter krepijo ugled Brežic kot destinacije zdravstvenega turizma. Občina Brežice jim podeljuje priznanje za izjemen prispevek k razvoju turizma, gospodarstva in prepoznavnosti občine doma in v tujini.

Oktobrska nagrada za leto 2025

Stanislav (Stane) Preskar je v času osamosvajanja Slovenije pomembno prispeval k varnostno-strokovni podpori. Kot ustanovitelj Društva borilnih veščin Katana Globoko je zaznamoval šport v Posavju, vzgojil številne mlade in bil aktiven v Ju-jitsu zvezi ter olimpijskem komiteju Slovenije. 15 let je vodil Združenje borcev za vrednote NOB Brežice, kjer je z zavzetostjo ohranjal zgodovinski spomin in domoljubje. Aktivno deluje še v veteranskih, lovskih in kinoloških organizacijah ter pri posavski civilni zaščiti. Kot vodja društev, član krajevnih skupnosti in pobudnik številnih aktivnosti je pomembno prispeval k ohranjanju identitete kraja Globoko in občine Brežice. Njegovo delovanje presega posamezna področja – povezuje generacije, skrbi za varnost, zdrav razvoj mladih in ohranja zgodovinski spomin. Za svoje delo je prejel številna priznanja: medaljo dela, zlati znak Zasluge za varnost, srebrni znak osamosvojitve, priznanja Policijskega veteranskega društva Sever, Civilne zaščite, Kinološke zveze, Lovske zveze ter zlato plaketo ZZB za vrednote NOB in zahvalo Ju-jitsu zveze Slovenije. Občina Brežice mu z oktobrsko nagrado izkazuje spoštovanje za življenjsko pot, zaznamovano s pogumom, odgovornostjo in predanostjo skupnosti.

Darja Mandžuka je upokojena učiteljica brežiške osnovne šole, kjer je 22 let poučevala razredni pouk in 18 let opravljala funkcijo pomočnice ravnateljice. Po diagnozi sladkorne bolezni se je vključila v Društvo diabetikov Posavje – Brežice, kjer je od leta 2009 predsednica. Njeno delo zaznamujejo srčnost, strokovnost in predanost. Z osebno izkušnjo, empatijo in strokovnim pristopom ustvarja prostor, kjer se bolniki učijo, ozaveščajo in skupaj premagujejo izzive bolezni. Društvo pod njenim vodstvom organizira številne dejavnosti in skrbi za rizične člane, invalide in bolnike na domu. Darja Mandžuka deluje z neomajno energijo, vztrajnostjo in občutkom za solidarnost. Njeno delo presega upravljanje društva – povezuje bolnike, zdravstveni sistem, lokalne oblasti in skupnost. Leta 2025 je bila imenovana za Ambasadorko za ozaveščanje o sladkorni bolezni in zdravem načinu življenja Sklada Alojza Rudolfa. Občina Brežice ji z oktobrsko nagrado izkazuje spoštovanje za izjemen prispevek k zdravju, solidarnosti in človečnosti.

Robert Deržič je gasilec–reševalec Slovenske vojske na letališču v Cerkljah ob Krki, predan gasilstvu tudi prostovoljno kot poveljnik PGD Veliki Obrež, pomočnik poveljnika Gasilske zveze Brežice ter član poveljstva in upravnega odbora. Sodeluje pri vajah, pripravlja elaborate in vodi usposabljanja. Njegovo delo temelji na širokem strokovnem znanju in številnih usposabljanjih. Gasilstvo je zanj način življenja, kar potrjujejo številna priznanja Gasilske zveze Brežice, Gasilske zveze Slovenije in PGD Veliki Obrež, ki mu je podelil priznanje za 30 let operativnega dela. Poleg gasilstva je tudi glasbenik in umetniški vodja Dobovskih rogistov pri Kulturnem društvu Franc Bogovič Dobova. Skupino je soustanovil leta 1993 skupaj z dobovskimi lovci. Pod njegovim vodstvom so prejeli številna priznanja, med drugim Plaketo za lovsko kulturo II. stopnje in zlato Gallusovo značko ob 20-letnici delovanja. Robert Deržič povezuje gasilstvo in kulturo, krepi skupnost in prostovoljstvo. Občina Brežice mu podeljuje priznanje za izjemen prispevek k razvoju gasilstva, kulture in prostovoljnega dela.

Naziv častni občan Občine Brežice sta prejela Borut Mokrovič in mag. Andrej Vizjak.

Borut Mokrovič je svojo življenjsko in poklicno pot začel v Brežicah, kjer je obiskoval osnovno šolo v Dobovi in Gimnazijo Brežice. Na Fakulteti za strojništvo v Zagrebu je pridobil tehnično znanje, ki je zaznamovalo njegovo kariero. Prve izkušnje je nabiral v Agrarii Brežice, nato pa v biroju Region. Ključna prelomnica je bila zaposlitev v podjetju IMV, kjer je s svojim vodenjem prispeval k prestrukturiranju in širitvi podjetja ter ustvarjanju novih delovnih mest. Leta 1987 je postal generalni direktor Term Čatež, ki jih je s strateškim razvojem, organizacijsko prenovo in investicijami preobrazil v vodilno turistično destinacijo. Pod njegovim vodstvom so Terme Čatež postale prve terme z letno kopalno sezono. Mokrovič je bil izjemen mentor in vodja, ki je tesno sodeloval z Občino Brežice. Leta 1997 je prejel nagrado GZS, leta 2025 pa priznanje ob 100-letnici Term Čatež. Zaradi izjemnih zaslug pri razvoju gospodarstva in turizma mu občina podeljuje naziv častni občan.

Mag. Andrej Vizjak je vse življenje predan rodnim Brežicam. Po končani Gimnaziji Brežice je magistriral na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo v Ljubljani. Njegova kariera je zaznamovana z delovanjem na področjih znanosti, tehnologije, javne uprave in energetike. V času svojega delovanja so mu bile zaupane naloge poslanca, župana in ministra. V vseh vlogah je spodbujal razvoj gospodarstva, energetike in prostorskega načrtovanja. V času njegovega vodenja je občina doživela pomembne infrastrukturne premike in razvojne pobude. Bil je dolgoletni vodja občinskega odbora SDS Brežice, in tudi danes aktivno soustvarja lokalni razvoj kot član občinskega sveta. Med njegovimi ključnimi dosežki na področju energetike izstopajo ustanovitev podjetja GEN energije, gradnja hidroelektrarn na spodnji Savi ter ustanovitev podjetja HESS d.o.o. Mag. Andrej Vizjak je vedno znal povezati lokalne pobude s ključnimi državnimi odločitvami ter tako omogočil, da so Brežice in Posavje postali prepoznavno razvojno okolje. Njegov povezovalni pristop, spoštovanje temeljnih vrednot in sposobnost povezovanja lokalnih pobud z državnimi odločitvami so pomembno prispevali k razvoju Brežic in Posavja kot prepoznavnega in uspešnega okolja zato mu Občinski svet Občine Brežice podeljuje naziv častni občan občine Brežice.