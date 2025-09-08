Bolezen modrikastega jezika: Več odvozov kadavrov poginulih ovac

Piše: C. R., STA

Veterinarsko higienska služba Nacionalnega veterinarskega inštituta je minuli konec tedna na jugovzhodu Slovenije in na Primorskem izvedla okrepljen odvoz kadavrov ovac, ki so poginile zaradi bolezni modrikastega jezika. Okrepljen odvoz bo v torek potekal na območju Zgornje Savinjske doline, so danes sporočili s kmetijskega ministrstva.

V petek so z območij Brežic, Krškega, Sevnice in Kozjanskega odpeljali 125 kadavrov ovac, v soboto pa z območij Cerknega, Idrije, Kobarida, Tolmina in Bovca 116 kadavrov ovac.

V torek bo okrepljen odvoz kadavrov na Ljubnem ob Savinji, od koder bodo odpeljali kadavre ovac z območij Mozirja, Ljubnega, Luč in Solčave.

V vseh treh odvozih sodeluje Veterinarska enota Slovenske vojske, ki čisti in razkužuje vozila, lokalni gasilci in pripadniki civilne zaščite pa dostavljajo vodo in omogočajo nemoten potek dela, pravijo na ministrstvu.

Zabojnik za zbiranje kadavrov so samo za danes postavili v Zagorju ob Savi, še naprej pa ostajajo zabojniki v Škofji Loki, Radovljici in Sevnici.

Ministrstvo je v objavi tudi zanikalo navedbe, ki da se pojavljajo v javnosti, da vektorji bolezen prenašajo tudi s kadavrov – mušice, ki prenašajo virus, namreč po navedbah ministrstva sesajo le kri živih živali.