Bodo predstavniki vlade pojasnili, zakaj pomembni infrastrukturni projekti v regiji stojijo?

Piše: Moja Dolenjska

Ministrska ekipa s premierjem Robertom Golobom se bo danes mudila na delovnem obisku v Jugovzhodni Sloveniji. Med drugim bodo z župani in drugimi govorili o cestni in železniški infrastrukturi, romskih vprašanjih in ustanavljanju javne univerze s sedežem v Novem mestu. Odprli bodo tudi negovalno bolnišnico Julija v Novem mestu.

Novomeški župan Gregor Macedoni od predstavnikov vlade pričakuje predvsem odgovore, zakaj nekateri infrastrukturni projekti stojijo ter kako se namerava vlada odzvati na razveljavitev gradbenega dovoljenja za vzhodno novomeško obvoznico, kjer gradnjo že nekaj časa preprečuje peščica posameznikov.

Pričakuje tudi odgovore, zakaj že tri leta stojijo postopki za načrtovanje gradnje zahodne novomeške obvoznice, in zakaj se že dve leti nič ne premakne pri pripravi državnega prostorskega načrta za prenovo železniške povezave med Ivančno Gorico in Novim mestom.

Predstavnike vlade namerava opozoriti tudi na prepočasno reševanje romskih vprašanj, ki so po besedah Macedonija nasploh najbolj boleča točka regije. “Na tem področju je bilo nekaj manjših premikov v zadnjem času, vseeno pa se bojim, da se problematika poslabšuje hitreje, kot jo država uspe reševati,” je dejal na včerajšnji novinarski konferenci.

Vlada se bo ob 10.30 uri sestala na redni seji v Kulturnem centru Janeza Trdine v Novem mestu, nato pa se bodo ministri razkropili po vsej regiji.