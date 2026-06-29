Vrhunski program opere, simfonične glasbe, baleta, muzikalov, jazza in drugih kulturnih poslastic na 74. Ljubljana Festivalu

Piše: C. R.

Tudi letos 74. Ljubljana Festivalprinaša vrhunski program opere, simfonične glasbe, baleta, muzikalov, jazza in drugih umetniških dogodkov, ki bodo poleti zaznamovali prestolnico. Ker si festival želi svojo bogato glasbeno ponudbo približati tudi mlajšim generacijam, predstavlja novo kampanjo, v kateri je klasična glasba prevedena v jezik sodobne digitalne kulture. Namesto glasbenih žanrov v ospredje postavlja občutke, razpoloženja in identitete – način, kako mladi danes odkrivajo glasbo.

Mednarodni festival že več kot sedem desetletij obiskovalcem ponuja vrhunske simfonične in komorne koncerte, operne, baletne in gledališke predstave ter druge umetniške dogodke in letos vključuje tudi izjemne festivalske vrhunce, kot so Poletna noč, muzikal Evita, koncert Terenca Blancharda in Ravija Coltrana, opera Seviljski brivec, nastop Marthe Argerich s Charlesom Dutoitom in Orkestrom Slovenske filharmonije ter mnoge druge. S kakovostnim in raznolikim programom Festival Ljubljana utrjuje svoje poslanstvo približevanja umetnosti najširšemu krogu obiskovalcev ter soustvarja kulturni utrip slovenske prestolnice.

Mlajše generacije glasbe ne iščejo več po žanrih ali izvajalcih. Do nje prihajajo prek priporočil, algoritmov in vsebin, ki jih ustavijo med neskončnim brskanjem po spletu. Namesto glasbenih kategorij iščejo razpoloženja, življenjske sloge in občutke, v katerih se prepoznajo.

Letos 74. Ljubljana Festival svoj program dopolnjuje tudi s kampanjo, ki temelji na spoznanju, da je klasično glasbo mogoče občinstvu približati iz drugačnega vidika. Prepogosto je predstavljena skozi jezik institucij in glasbene teorije, namesto skozi izkušnje, čustva in trenutke, ustvarjene v glasbi.

SPOTIFY PLAYLISTE KOT SRCE KAMPANJE

Osrednji element kampanje predstavlja pet tematskih Spotify seznamov predvajanja, ki letošnji festivalski program razdelijo glede na različne osebnosti in načine poslušanja glasbe. Med njimi so Operna Ljubljana, Kulturna Ljubljana, Jazzovska Ljubljana, Brezčasna Ljubljana in Romantična Ljubljana. Vsak seznam temelji na izbranih delih letošnjega programa 74. Ljubljana Festivala ter jih predstavi skozi sodoben, duhovit in deljiv format. Poleg glasbenega izbora ima vsaka svojo vizualno identiteto in ton komunikacije, ki nagovarja drugačen tip poslušalca.

IZ DIGITALNEGA SVETA NA ULICE LJUBLJANE

Na izbranih lokacijah po Ljubljani so postavljeni TAM TAM plakati, oblikovani kot fizične različice Spotify seznamov predvajanja. Vsak plakat predstavlja en pogled na Ljubljano – operno, kulturno, jazzovsko, brezčasno ali romantično – ter mimoidoče prek QR kode vodi na posebno pristajalno stran kampanje. Obiskovalci bodo lahko izbrali svojo najljubšo, zanjo glasovali ter se s tem vključili v nagradno igro. Kampanja se bo nadaljevala tudi v digitalnem okolju z vizualno prepoznavnimi bannerji na platformah Meta in Google, prek katerih bodo uporabniki usmerjeni na pristajalno stran, trajala pa bo do 5. julija. Nova kampanja tako odpira drugačen pogled na klasično glasbo – takšen, ki ne temelji na poznavanju glasbenih oblik ali kulturnih referenc, temveč na občutkih, identiteti in osebni izkušnji. Festival Ljubljana s tem dokazuje, da vrhunska umetnost ni rezervirana le za poznavalce, ampak lahko nagovori vsakogar, če govori v jeziku svojega občinstva.