(VABILO NA PREDAVANJE) Krščanstvo v poeziji Srečka Kosovela

Mag. Božo Rustja je primorski duhovnik, teolog, urednik in publicist, ki že desetletja močno sooblikuje kulturni in medijski prostor na Primorskem ter v celotni Sloveniji. Rojen je bil leta 1963, je doma iz vasi Kamnje v Vipavski dolini.

Širši javnosti je najbolj prepoznaven kot dolgoletni odgovorni urednik revije Ognjišče, kjer z izjemnim občutkom za malega človeka ureja priljubljene rubrike, piše zgodbe za osebno rast in ureja knjižne zbirke. Znana je zbirka njegovih knjig Zgodbe za dušo. Poleg pastoralnega dela (danes deluje kot pomočnik na Vrheh in Senožečah) je dejaven tudi na področju radia in tiska. Več kot dve desetletji je tiskovni predstavnik koprske škofije.

Kot ponosen Primorec in človek besede Božo Rustja izjemno spoštuje lokalno kulturno dediščino, v kateri ima osrednje mesto prav Srečko Kosovel.

Gosta bo predstavila podpredsednica Krožka Anton Gregorčič Ilaria Bergnach.

Pesmi Srečka Kosovela bo bral Alessandro Pasi.