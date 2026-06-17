(VABILO NA PREDAVANJE) Krščanstvo v poeziji Srečka Kosovela

Kosovelov odnos do Boga in religije v obdobju njegovega ekspresionizma ne izhaja iz cerkvene dogmatike ali tradicije, temveč iz globoke bivanjske stiske in socialnega sočutja do trpečega človeka. Bog zanj ni oddaljen, miren stvarnik, marveč pretresljiva etična nuja, absolutna Pravičnost in Ljubezen, ki jo pesnik išče sredi ponorelega in razčlovečenega sveta. Ko se Kosovel sooča z grozo prve svetovne vojne in fašističnega pritiska na Primorskem, se krščanska ikonografija v njegovi zavesti spremeni v najmočnejše izrazno sredstvo: Kristus postane simbol malega, po krivici zatiranega človeka, njegov križev pot pa prispodoba za trpljenje celotnega naroda. Pesnik se ne zateka k veri po uteho, ampak skozi krščanske apokaliptične podobe — polne greha, sodbe in očiščenja — izreka svoj radikalni etični krik proti krivični družbeni stvarnosti, ki je pozabila na človeka.”
Anton Ocvirk
Slovenski literarni zgodovinar, kritik, literarni teoretik,
esejist in utemeljitelj slovenske primerjalne književnosti
na to temo bo spregovoril duhovnik, časnikar in urednik revije Ognjišče
Mag. Božo Rustja
Mag. Božo Rustja je primorski duhovnik, teolog, urednik in publicist, ki že desetletja močno sooblikuje kulturni in medijski prostor na Primorskem ter v celotni Sloveniji. Rojen je bil leta 1963, je doma iz vasi Kamnje v Vipavski dolini.
Širši javnosti je najbolj prepoznaven kot dolgoletni odgovorni urednik revije Ognjišče, kjer z izjemnim občutkom za malega človeka ureja priljubljene rubrike, piše zgodbe za osebno rast in ureja knjižne zbirke. Znana je zbirka njegovih knjig Zgodbe za dušo. Poleg pastoralnega dela (danes deluje kot pomočnik na Vrheh in Senožečah) je dejaven tudi na področju radia in tiska. Več kot dve desetletji je tiskovni predstavnik koprske škofije.
Kot ponosen Primorec in človek besede Božo Rustja izjemno spoštuje lokalno kulturno dediščino, v kateri ima osrednje mesto prav Srečko Kosovel.
Gosta bo predstavila podpredsednica Krožka Anton Gregorčič Ilaria Bergnach.
Pesmi Srečka Kosovela bo bral Alessandro Pasi.
V četrtek, 25. junija 2026, ob 18. uri.
Trgovski dom
Korzo verdi 52 – Gorica
Božo Rustja o Srečku Kosovelu: Iskanje Boga zunaj kalupov
Mag. Božo Rustja v svojih razmišljanjih in zapisih večkrat poudarja, da Kosovela ne smemo stlačiti v ozke ideološke ali zgolj šolske predale. Njegov pogled na Kosovelovo duhovnost je izrazito empatičen – nanj ne gleda skozi strogo dogmo, ampak skozi globoko človeško bivanjsko izkušnjo.
Ena od njegovih osrednjih misli o Kosovelu in njegovem iskanju presežnega se glasi:
“Srečko Kosovel je bil pesnik globoke, skoraj mistične religiozne žeje, ki pa je bila preveč čista in radikalna, da bi se zadovoljila s plitvimi obrazci zunanje pobožnosti. Njegov krik po Bogu je bil krik po absolutni Pravičnosti in Lubezni sredi sveta, ki je drvel v razčlovečenje. Kosovel nas uči, da pravo krščanstvo ni v ritualih, ampak v radikalni občutljivosti za trpljenje drugega, za krivico, ki se godi malemu človeku. V tem smislu je bil Kosovelov nemir globoko preroški — iskal je Boga, ki ne molči ob človeški bolečini, ampak trpi skupaj s človekom.”