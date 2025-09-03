V Galeriji Photon fotografska razstava dokumentacije vojne v Ukrajini

V Galeriji Photon se drevi v sodelovanju s poljskim veleposlaništvom v Sloveniji odpira razstavo Oči vojne, ki predstavlja izbor fotografij poljskih fotografov ter njihovo dokumentacijo vojne v Ukrajini vse od njenega začetka leta 2022.

Poljski fotografi, ki sestavljajo najštevilnejšo skupino tujih vojnih dopisnikov v Ukrajini, so v tej državi vse od začetka vojne. Njihove fotografije se pojavljajo v medijih po vsem svetu. Poljski fotografi so tako na frontni črti kot v uničenih ukrajinskih mestih in vaseh ter spremljajo vojake in navadne ljudi. Dokumentirajo njihov boj in trpljenje med neizzvanim napadom in že več kot tisočdnevno obrambo svoje države in svobode. “Oni so oči vojne, oni so naše oči”, so zapisali v Galeriji Photon.

Na razstavi, ki bo na ogled do 12. septembra, se s svojimi deli predstavljajo poljski fotografi Agata Grzybowska, Jedrzej Nowicki, Maciek Nabrdalik, Maciej Stanik, Marek M. Berezowski, Patryk Jaracz, Tomasz Lazar in Wojciech Grzedzinski. Kuratorka razstave je Ewa Meissner.

Ruski predsednik Vladimir Putin je 24. februarja 2022 sprožil vojaško invazijo na Ukrajino. Vojna, ki že velja za najhujši konflikt v Evropi po drugi svetovni vojni, je v zdaj že več kot treh letih in pol na obeh straneh skupaj zahtevala več kot milijon mrtvih in ranjenih. Sprožila je tudi veliko begunsko krizo, saj je bilo skoraj sedem milijonov Ukrajincev primoranih, da so zaradi vojne zapustili svojo domovino.