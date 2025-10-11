Slovesnost ob 100. obletnici začetka gradnje Plečnikove cerkve v Bogojini

Piše: C. R., STA

V kulturni dvorani v Bogojini bo danes zvečer ob 18. uri slavnostna akademija ob 100. obletnici začetka gradnje znamenite bogojinske cerkve Gospodovega vnebohoda, ene najizrazitejših umetnin Jožeta Plečnika. Z dogodkom se v Bogojini nadaljuje niz prireditev ob stoletnici začetka gradnje te mojstrovine, je povedal režiser prireditve Jure Jurinič.

Po Juriničevih besedah bo nocojšnja akademija posvečena predvsem arhitektu Plečniku in njegovemu ustvarjalnemu opusu: “Ob začetku praznovanja stoletnice začetka gradnje smo se spomladi spomnili začetkov in župnika Ivana Baše, ki je gradnjo sploh omogočil. Nocojšnja akademija pa bo izraz hvaležnosti mojstru Plečniku. Bo poklon njegovemu delu, zapuščini in posebnemu odnosu do Bogojine,” je povedal.

Slavnostni govornik bo umetnostni zgodovinar Janez Balažic, ki pravi, da je bogojinska cerkev “izjemna sinteza lokalne tradicije in Plečnikovega monumentalnega arhitekturnega jezika”. Po njegovih besedah je Plečnik v Bogojini ustvaril “nepresežen poklon lokalni stavbarski in obrtni tradiciji” ter v arhitekturo vnesel elemente prekmurske krajine, materialov in simbolike.

“Cerkev v Bogojini je umetnina, prežeta z lokalnimi in starožitnimi prvinami. Plečnik je znal iz lokalnih arhetipov ustvariti univerzalno arhitekturno govorico, od prekmurskega lesenega stropa do lončevine, ki jo je spremenil v simbolne nosilce svetlobe in duhovnosti,” je za STA povedal Balažic.

Kot sta poudarila sogovornika, so gradnjo cerkve, ki jo domačini imenujejo bela golobica, omogočili domači zidarji, mojstri in župljani, ki so material in opeko izdelovali sami. Plečnik pa je pri načrtovanju cerkve ohranil staro zgradbo in jo vključil v novo arhitekturno zasnovo, po načelu, “kar so naši stari očetje dobro zgradili, tega ne smemo porušiti”.

Slavnostna akademija bo preplet besede in glasbe, ki bosta skozi umetniški izraz oživili zgodbo Plečnikove cerkve, simbola povezanosti med umetnostjo, vero in prekmursko skupnostjo, je še povedal Jurinič.

Današnja akademija je zadnji letošnji dogodek v sklopu obeleževanja stoletnice, praznovanja pa bodo trajala do leta 2027, ko bo minilo natanko sto let od dokončanja gradnje.