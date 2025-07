Prvi koncert 43. Festivala Radovljica 2025: La Gioia Armonica

Piše: C. R.

Na otvoritvenem koncertu 43. Festivala Radovljica, ki bo 9. avgusta ob 20.00 uri v radovljiški graščini, bomo slišali sonate in kantate z edinstvenim izvirnim glasbilom, baročnim oprekljem, ki je nastal leta 1758 v Barceloni. Solista ansambla La Gioia Armonica bosta znani kontratenorist Terry Wey in Margit Übelleacker na omenjenem opreklju.

Ansambel La Gioia Armonica sta ustanovila Margit Übellacker in Jürgen Banholzer. Posveča se predvsem raziskovanju baročnega repertoarja za oprekelj, zlasti za italijanski salterio in legendarni pantaleon. Od izida prve plošče (Antonio Caldara: Cantate, Sonate ed Arie za založbo Ramée), ki je dobila več nagrad, gostuje na festivalih, kot so Itinéraire Baroque Tona Koopmana, Händlove slavnostne igre v Halleju, Bachov festival v Dordrechtu, Bachov festival v Talinu, Rencontres Internationales Harmoniques Lausanne, ORGANy PLUS+ Gdansk, Festival stare glasbe Leytron, Bagnacavallo Classica, Srednjenemški dnevi Heinricha Schütza, Orgelski festival Fugato v Bad Homburgu in Orgel PLUS v Bottropu, pa tudi na koncertnem ciklu Državnega muzeja glasbil v Berlinu in Akademiji znanosti v Mainzu. Posnetke ansambla slišimo v priznanem francoskem filmu Gospodična de Joncquières iz leta 2018, ki temelji na epizodi iz Diderotovega dela Fatalist Jacques in njegov gospodar. Kritiki hvalijo njegovo muzikalnost, virtuoznost in paleto inštrumentalnih barv, poudarjajo pa tudi kakovost skladb, ki jih ansambel predstavlja na premiernih posnetkih. Zgoščenko Portus felicitatis iz leta 2013, posvečeno dunajskemu dvornemu skladatelju Johannu Georgu Reutterju, je revija BBC Music Magazine opisala kot »čudovito odkritje«. Za zgoščenko Conserva me Domine iz leta 2017 (s Terryjem Weyem) so zapisali, da je v novi luči predstavila skladatelje, kot sta Benedetto Marcello in Padre Martini. Duetni zgoščenki Per il Salterio (2021) in Hebenstreitov Bach (2022) so opisali kot »fascinantni«, »vznemirljivi«, »magični«, »očarljivi« in »zapeljivi«.

Margit Übellacker se posveča predvsem oživljanju baročnega in srednjeveškega repertoarja za zgodovinske različice opreklja, kot so pantaleon, salterio in dulcemelos. Študirala je na Scholi Cantorum Basiliensis, v Linzu in Münchnu. Soustanovila je ansambla La 7 Gioia Armonica in Dulce Melos. Veliko je sodelovala z ansambli L’Arpeggiata, Shield of Harmony, Hathor Ensemble, Ensemble Tiburtina Accademia Bizantina, Komorni orkester Basel, Ensemble Matheus, Les Passions de l’Âme, Orkester gledališča Drottningholm, Orkester Mozarteum, Musica Alta Ripa, Musica Fiorita, Il Suonar Parlante, Oni Wytars, Filharmonični orkester Francoskega radia, Radijski orkester WDR Köln in Baročni orkester L’Orfeo iz Linza, pa tudi s solisti, kot so Hana Blažíková, Klaus Mertens in Maurice Steger. Nastopala je v duu z lutnjistom Crawfordom Youngom in fortepianistko Aline Zylberajch. Koncertirala je po vsej Evropi, v Južni Ameriki, Avstraliji, Japonski, Hong Kongu, Indiji, Rusiji in ZDA.

Terry Wey je zgodaj začel nastopati po vsem svetu z ansambli, kot so The English Concert, Les Arts Florissants, Freiburški baročni orkester in Il Pomo d’Oro. Sodeloval je z dirigenti, kot so William Christie, Thomas Hengelbrock, Marc Minkowski, Christophe Rousset, Michael Hofstetter in Riccardo Muti. Nastopil je v operah Händla, Steffanija, Brittna, Georga Benjamina in Klausa Langa v Madridu, Salzburgu, Düsseldorfu, Stuttgartu, Parizu, Karlsruheju, Bayreuthu, Göttingenu in na Dunaju. Navdušuje se tudi nad renesančno polifonijo; soustanovil je vokalni ansambel Cinquecento in z njim posnel šestnajst zgoščenk za založbo Hyperion.