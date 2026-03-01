Ljubitelje zborovskega petja znova vabi čezmejno srečanje odraslih pevskih zborov Od Pliberka do Traberka

Piše: C. R., STA

Ljubitelje zborovskega petja iz Slovenije in Avstrije bo letos znova povezalo srečanje odraslih pevskih zborov Od Pliberka do Traberka. Na 59. srečanju se bodo pevski zbori iz Avstrije in Slovenije predstavili na štirih različnih prizoriščih ter občinstvu pričarali bogato zakladnico zborovske glasbe – od ljudskih pesmi do sodobnih priredb.

Na letošnje srečanje se je prijavilo skupno 22 zborov iz avstrijske in slovenske Koroške. Predstavilo se bo več kot 350 pevk in pevcev.

Tradicionalno srečanje odraslih pevskih zborov, ki poteka pod okriljem območne izpostave Ravne na Koroškem Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (JSKD), se bo začelo nocoj v Kulturnem domu Pliberk na avstrijskem Koroškem.

Kot so sporočili iz JSKD Ravne na Koroškem, se bodo v Pliberku predstavili ŽPZ Deteljica, MoPZ Šempetrski pavri Otiški Vrh, Vokalni kvintet Ajda s citrarko Tino Kseneman, MePZ Bilka ter Seniorji Vres Prevalje. Strokovna spremljevalka srečanj bo Alenka Podpečan, ki bo sodelujočim po koncertu podala strokovno mnenje o izvedbi ter nasvete za nadaljnje delo.

Po srečanju v Pliberku bodo sledile še tri revije, in sicer prihodnjo soboto Pri Kovaču na Obirskem, 15. marca v Družbenem domu na Prevaljah ter zaključek pevskih srečanj 22. marca, ki bo letos v Dvorcu Bukovje v Dravogradu.

Prireditev ostaja pomemben kulturni most med narodi in generacijami ter poudarja pomen ohranjanja in negovanja zborovske tradicije. Prihodnje leto bo revija praznovala častitljivih 60 let – obletnico, ki ni le potrditev dolgoletne tradicije, temveč tudi praznik predanosti in ljubezni do zborovske pesmi, ki že desetletja povezuje generacije pevcev in poslušalcev, so še sporočili.

Od Pliberka do Traberka, slednje je narečno ime za Dravograd, je najstarejša čezmejna pevska revija v Sloveniji in ima velik kulturni pomen ter poudarja medsebojno sodelovanje pevskih zborov iz avstrijske in slovenske Koroške. Sodelujoči zbori z udeležbo na reviji negujejo in ohranjajo koroško pevsko literaturo ter tradicijo, povezujejo ljudi, skrbijo za kakovost vokalne glasbe in krepijo ustvarjalnost.