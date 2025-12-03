Kultura, ki nas združuje: Slavje Prešerna in ustvarjalnosti

Piše: C. R.

Danes je Ta veseli dan kulture, praznik, ki ima v naši državi posebno mesto. Na rojstni dan našega največjega pesnika Franceta Prešerna, literarnega očeta naše slovenske himne Zdravljice, častimo pomen kulture, umetnosti in besede, ki nas povezujejo, bogatijo naš vsakdan in vabijo v bližino resnice, lepote in dobrega. Ta dan je obenem trenutek, da razmislimo o tem, kaj kultura vsakomur med nami pomeni.

Od leta 2000 dalje številne kulturne ustanove po Sloveniji 3. decembra odprejo svoja vrata, da znova začutimo, kako je kultura del vsakega od nas, kako živi v naših vsakdanjih dejanjih, v toplini besed, ki jih namenjamo drugemu, v glasbi, ki razvnema naša srca, in v umetnosti, ki odpira prostorja naših misli. Prešernov dan je prešeren trenutek, je dan veselja, spoštovanja in navdiha, dan, ko bi se moral vsak med nami ustaviti in se veseliti daru ustvarjalnosti, humanosti in čaščenja lepega, ki je dan človeku.

France Prešeren nam je s svojo poezijo pokazal moč slovenskega jezika. Njegove besede so odsev naše zgodovine, našega naroda, naših sanj in hrepenenj, naših bolečin in stisk, naših želja in upov. Iz tega jezika, ki nas je povezal v skupnost, smo zrastli, iz nje je pognal korenine naš narod, na naši narodni zavesti je utemeljena naša država. Prešernova Zdravljica je naš duhovni temelj, je poziv prijateljem, nagovor mladim in ženskam, je klic vsem, ki »dobro v srcu mislimo«, v njej je izražena najbolj iskrena želja po miru in živosti vseh narodov, želja po prostosti našega doma in Božjem blagoslovu nad Slovenci, želja po tem, da »Edinost, sreča, sprava / k nam naj nazaj se vrnejo«, da »otrok, kar jih ima Slava, / vsi naj si v róke sežejo, / de oblast / in z njo čast, ko préd, spet naša boste last.«

Ta dan naj pa naj ne bo le spomin, zazrt v našo preteklost in spoštovanje naše kulturne dediščine, temveč tudi opomin, da smo slovensko kulturo kot prostor dialoga in radosti dolžni soustvarjati in o njej premišljevati. Spoštujmo preteklost, a hkrati z optimizmom poglejmo v prihodnost, v kateri naj bo kultura še naprej vir našega veselja, modrosti in skupne identitete.

Vir: Kulturni forum SDS