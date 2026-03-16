(JUTRI) Podelitev prve zlate role za zgodovinski film EXODUS 1945: NAŠA KRI

Piše: C. R.

Celovečerni film EXODUS 1945: Naša kri navdušuje slovensko občinstvo in presega pomembne mejnike. V Studiu Siposh z velikim ponosom napovedujemo slovesno podelitev prve zlate role, prestižnega priznanja, ki ga za več kot 25.000 gledalcev v slovenskih kinematografih filmu podeljuje Zveza društev slovenskih filmskih ustvarjalcev.

JUTRI: Slovesna podelitev zlate role v Odiseji v Ljubljani

Jutri, v torek, 17. marca ob 18.00, bo v Kinodvorani Odiseja Ljubljana potekala slovesna podelitev zlate role ustvarjalcem in filmski ekipi filma Eksodus 1945: Naša kri.

Praznovanju prve zlate role se bo lahko pridružila tudi širša javnost. Po uradnem delu podelitve se bo ob 19.30 namreč odvila projekcija filma EXODUS 1945: Naša kri, ki ji bo sledil pogovor z ustvarjalci.

Film Naša kri v tujini: V ZDA, Kanadi in Argentini

Izjemen uspeh filma pa že dolgo ni več omejen zgolj na slovenske meje. Naša kri je v preteklih tednih s projekcijami v Združenih državah Amerike, Kanadi in Argentini dokazala, da nosi univerzalno sporočilo, ki nagovarja gledalce po vsem svetu. Že 20. marca se začenjajo redne kinoprojekcije v Avstriji, ustvarjalci pa ob tem dnevno prejemajo prošnje zdomcev in Slovencev po svetu, ki nestrpno čakajo, kdaj bo film gostoval tudi v njihovem okolju.

Ob tej priložnosti je producent David Sipoš povedal: “To, da si je film ogledalo že več kot 25.000 gledalcev in da o njem toliko ljudi govori, piše in razmišlja, je za Studio Siposh veliko priznanje. Želeli smo, da film vstopi v zavest ljudi in da zgodbe, ki so predolgo ostajale v senci zgodovine, končno dobijo svoj glas in prostor na filmskem platnu. Ta nagrada in uspeh pripadata celotni ekipi ustvarjalcev, podpornikom, donatorjem in vsem, ki so od začetka verjeli, da ima ta film smisel.”

Zlata rola je velika čast in potrditev

“Zlata rola je za nas velika čast in potrditev, da je to film, ki ga je veliko ljudi pričakovalo, potrebovalo in ga toplo sprejelo. Lepo je videti, da se srčnost in predanost, ki smo ju v film vložili člani ekipe in igralci, prenašata tudi na gledalce – da se jih film dotakne in da si ga nekateri ogledajo celo večkrat,” dodaja izvršna producentka Nastja Vodenik.