Bo zaradi dejanj Festivala Ljubljana slovenska kulturna scena postala toksična platforma za propagando Putinovih podpornikov v Evropi?

Piše: C. R.

V Društvu Ukrajincev v Sloveniji »Razom« nasprotujejo nastopoma Anne Netrebko in Svetlane Zakharove na Festivalu Ljubljana in opozarjajo, da sta obe umetnici znani podpornici Putinovega režima v Rusiji, ruske vojaške agresiji proti Ukrajini in okupacije delov Ukrajine. Ta dejstva o obeh, Zakharovi in Netrebko, so znana dolgo časa, zato je nezaslišano, da ju Festival Ljubljana še naprej vabi in plačuje. Pred današnjo predstavo Zakharove in predstavo Anne Netrebko, ki bo v torek, bodo v Cankarjevem domu veljala celo posebna pravila za zagotavljane varnosti.

Oba nastopa pod krinko kulture normalizirata agresivno politiko Putinovega režima, so v društvu RAZOM še zapisali v sporočilu za javnost ob tem, ko so pred Cankarjevim domom prilepili plakat, ki na to opozarja. “Nastop teh dveh umetnic ustvarja tveganje, da bo slovenska kulturna scena postala toksična platforma za propagando Putinovih podpornikov v Evropi, zato smo se v Društvu odločili za postavitev plakatov v bližini Cankarjevega Doma, kjer sta nastopa napovedana, da bi tako opozorili gledalce na moralno vprašljivost nastopov,” je zapisano v sporočilu za javnost društva RAZOM.

Za več informacij ste vabljeni k branju ODPRTEGA PISMA , ki ga je društvo Ukrajincev v Sloveniji RAZOM naslovilo na številne medije in druge deležnike.

Pri tem v društvu RAZOM poudarjajo, da nikakor ne pozivajo k slepemu preganjanju ruskih umetnikov zaradi nacionalne pripadnosti: “Vendar zahtevamo, da tisti, ki zagovarjajo vojne zločine Rusije v Ukrajini, odgovarjajo za svoja stališča!” še dodajajo v društvu RAZOM.