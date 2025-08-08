(ODPRTO PISMO) Zakaj Festival Ljubljana s povabilom Svetlane Zakharove in Anne Netrebko ogroža slovensko kulturno avtoriteto

Piše: Evgeny Goreshnik

Spoštovani predstavniki medijev, umetniki, in javnost,

Pišemo vam v imenu ukrajinske skupnosti v Sloveniji, in v imenu slovenskih umetnikov, aktivistov, znanstvenikov, ki podpirajo ukrajinski upor proti ruski agresiji.

Izražamo globoko zaskrbljenost in razočaranje zaradi napovedanih nastopov Svetlane Zaharove in Anne Netrebko na Festivalu Ljubljana.

Obe umetnici nista zgolj kulturni osebnosti, temveč tudi aktivni podpornici Putinovega imperialističnega režima, ki že več kot tri leta izvaja brutalno, obsežno vojno agresijo proti Ukrajini. Njuna prisotnost na enem najpomembnejših slovenskih kulturnih festivalov ni nevtralno dejanje – gre za politično sporočilo. S tem se posredno izraža toleranca, celo podpora tistim, ki omogočajo in opravičujejo vojna grozodejstva, okupacijo ter uničenje neodvisne evropske države.

Svetlana Zakharova je znana balerina Bolšoj teatra, ki je neposredno pod pokroviteljstvom Kremlja in že dolgo služi kot orodje ruske državne propagande. Zaharova pa že vrsto let vodi aktivno politično kariero. V obdobju med 2007 in 2011 je bila poslanka v ruski državni dumi in je od takrat tudi članica vladajoče stranke Enotna Rusija. Leta 2014 je podpisala pismo podpore ruski aneksiji polotoka Krim, leta 2024 pa je postala pooblaščena oseba od predsednika Putina v času, tako- imenovanih predsedniških volitev. Njene povezave z režimom so nedvoumne in dobro dokumentirane.

Anna Netrebko pa je dolgoletna podpornica Vladimirja Putina, ki se nikoli ni jasno in nedvoumno distancirala od vojne ali ruskih vojnih zločinov. Fotografirala se je z znanimi proruskimi separatisti, in je z donacijo milijon ruskih rubljev finančno podprla pro-ruske oborožene teroristične skupine v okupiranem ukrajinskem Donecku. Njene izjave o distanci od režima so v nasprotju z njenimi dejanji in povezavami.

Festival Ljubljana že dve leti zapored brez zadržkov vključuje obe umetnici – kljub njunim javnim podporam imperialističnemu, Putinovemu režimu. Takšno vztrajanje pri izbiri ni nevtralno: s tem, ko Festival Ljubljana ponuja oder osebam, ki s svojo slavo podpirajo in opravičujejo rusko invazijo ter vojne zločine, sam posredno legitimira prisotnost podpornikov Putinovega režima v slovenskem kulturnem prostoru. To ni zgolj globoko žaljivo za ukrajinsko skupnost in v nasprotju z evropskimi vrednotami, je tudi škodljivo za ugled slovenskega kulturnega prostora.

Slovenija se lahko potencialno znajde na globalnem zemljevidu kot prizorišče, ki legitimira umetnike s povezavami z režimom, odgovornim za vojna grozodejstva. To je ogromno tveganje za mednarodni ugled, verodostojnost slovenske kulturne scene in zaupanje občinstva.

Medtem, ko Festival Ljubljana stalno vabi podpornike režima Putina, se druga evropska in svetovna prizorišča upirajo izkoriščanju kulture za upravičenje vojne. Pred nekaj dni je bil v Italiji odpovedan koncert Valeryja Gergieva, dirigenta in znanega podpornika Putina, ki je bil leta 2022 odpuščen iz Münchenske Filharmonije, saj ni želel obsoditi ruske invazije na Ukrajino. Lani pa je bil odpovedan nastop Zakharove v Seulu v Južni Koreji.

Ne pozivamo k slepemu »canceling-u«. Pozivamo k odgovornosti. Kulturne institucije morajo imeti moralno odgovornost in se zavedati vpliva svojih odločitev. Umetnost in kultura ne smeta služiti kot krinka za agresijo in zločine – temveč kot prostor za resnico, svobodo in solidarnost.

Za konec še nekaj statistike. Po podatkih Ministrstva za kulturo in strateške komunikacije Ukrajine je od začetka vojne umrlo že 207 ukrajinskih umetnikov. Poškodovanih je bilo 2156 objektov kulturne infrastrukture (gledališča, kulturni domovi, muzeji, knjižnice) od tega 382 popolnoma uničenih.

Zato pozivamo organizatorje Festivala Ljubljana, slovensko javnost ter medije, da razmislijo o posledicah gostovanja umetnikov, ki odkrito podpirajo rusko vojaško agresijo proti Ukrajini, uničevanje mest, pobijanje civilistov, žensk in otrok.

S spoštovanjem,

Evgeny Goreshnik

Društvo Ukrajincev v Sloveniji Razom