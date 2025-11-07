Znane dodatne podrobnosti napada na dijaka v Kočevju

Piše: Moja Dolenjska

Kot smo že poročali, je dopoldne pred Zdravstvenim domom Kočevje prišlo do napada na dijaka, ki je s sošolci čakal ostale, ki so imeli sistematski pregled. Napadeni je bil sprejet na urgenco, nato pa odpuščen v domačo oskrbo.

Kot je medijem povedal direktor zdravstvenega zavoda Emir Kuduzović, je pred vhodom v ZD prišlo do fizičnega obračuna z mladoletno osebo, ki so jo zaradi poškodb odpeljali na urgenco, a je mladoletnik že v domači oskrbi.

Po poročanju medijev, so imeli dijaki prvega letnika tamkajšnje gimnazije danes sistematski pregled. Nekaj jih je na pregled čakalo pred vhodom zdravstvenega doma. Pristopila sta dva posameznika, za enega so navzoči ocenil, da je še mladoleten, drugi pa je bil nekoliko starejši in je prišel z otrokom.

Eden od napadalcev naj bi napadenega najprej vprašal “kaj ga gleda”, takoj zatem pa naj bi ga začela pretepati. Med drugim naj bi ga napadalca prijela za vrat in z glavo udarjala v steklo.

Mladoletnika so zaradi poškodb odpeljali na urgenco, kjer so ugotovili, da je utrpel več udarcev v predel obraza, poškodovan pa je imel tudi en zob.

Na Policijski upravi Ljubljana so za STA potrdili, da policisti v zvezi z dogodkom, ki se je v okolici zdravstvene ustanove na območju Kočevja zgodil okoli 9. ure, “vodijo intenzivno kriminalistično preiskavo ter že opravljalo posamična preiskovalna dejanja za prepoznavo in izsleditev osumljencev, kakor tudi zbirajo obvestila o vseh okoliščinah kaznivega dejanja z elementi nasilja”. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Kočevski župan Gregor Košir je za STA dogodek potrdil. Kot mu je znano, so oba storilca že identificirali.

Glede na ta in druge dogodke v preteklosti Košir ocenjuje, da je zakon, ki bi zajezil nasilje, še kako potreben. “Dejstvo je namreč, da potrebujemo učinkovitejši odziv celotnega sistema, ne samo policije. Zadeve je treba hitreje sprocesirati, ker župani jugovzhodnih občin že dalj časa opozarjamo na nasilništvo med mladimi, pri čemer gre predvsem za mlade iz romske skupnosti. Očitno se nekdo počuti nedotakljivega, ker nikoli ne občuti sankcij za svoja dejanja, kar je še posebej značilno pri mladoletnih storilcih,” je dejal.

Po njegovih besedah težava ni v tem, da se storilcev ne bi našlo, ampak v tem, da se potem nič ne zgodi, zaradi česar ponavljajo svoja dejanja.