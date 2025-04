Zasegli so ji avtomobil

Piše: C. R.

V noči na 20. 4. so policisti med opravljanjem nalog v Novem mestu zaradi nezanesljive vožnje ustavljali voznica osebnega avtomobila Renault laguna.

Kršiteljica znakov policistov ni upoštevala, s pospešeno hitrostjo je nadaljevala z vožnjo in zapeljala v naselje Brezje, kjer je ustavila na dvorišču. Zoper 26-letno kršiteljico, ki je poskušala pobegniti, so uporabili prisilna sredstva in jo obvladali. Med postopkom so ugotovili, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, zato so ji avtomobil zasegli, ji izdali plačilni nalog in o vožnji brez veljavnega vozniškega dovoljenja z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče. Določila Zakona o pravilih cestnega prometa, Zakona o voznikih in Zakona o varstvu javnega reda in miru za ugotovljene kršitve določajo globo v višini 1.824 evrov.