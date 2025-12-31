Zaradi pirotehnike huje poškodovan 20-letnik

Piše: C. R.

Kljub opozorilom, uporaba pirotehnike še vedno povzroča nepopravljive posledice! Recite odločen NE pirotehniki!

Policisti so bili včeraj v nočnem času obveščeni o poškodbi s pirotehniko na območju Policijske postaje Ljubljana Moste. Po doslej znanih podatkih se je pri uporabi pirotehnike hudo telesno poškodoval 20-letnik. Pirotehnika je 20-letniku povzročila hude poškodbe po roki, njegovo življenje pa po naj ne bi bilo ogroženo. Policisti vse okoliščine dogodka in izvor pirotehnike še preverjajo in bodo o vseh okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo.

Nepremišljena, neprevidna uporaba pirotehničnih izdelkov, namenjena zgolj nekaj sekunde zabave, lahko posameznike zaznamuje za vse življenje. Povzroči hude telesne poškodbe (opekline, raztrganine rok, poškodbe oči itd.), oziroma ima lahko hude posledice, ki so lahko tudi usodne. Zelo moteča je za živali in onesnažuje okolje. V policiji uporabo odsvetujemo. Če se temu ne morete upreti, pa jo uporabljajte vsaj varno in uvidevno. Torej tako, da to drugih ne moti in ne ogroža, ter ob upoštevanju vseh zakonskih omejitev in navodil proizvajalca. Neprimerna uporaba pirotehničnih izdelkov je težava vseh, zato starše, skrbnike, učitelje in vzgojitelje prosimo, naj opozarjajo na nevarnosti in možne posledice.

Če se ne morete upreti uporabi pirotehničnih sredstev jih nikar ne kupujte od preprodajalcev na tržnicah, bolšjih sejmih ali drugje na ulicah, prav tako ne kupujte izdelkov, ki jih posamezniki prodajo po družabnih omrežjih. Izkušnje namreč kažejo, da je uporaba teh izdelkov zelo nevarna. Ti izdelki večinoma niso testirani, vprašljivi pa so tudi materiali iz katerih so narejeni.

Pirotehnične izdelke, ki jih mladoletniki lahko uporabljajo, naj uporabljajo le pod nadzorom staršev ali skrbnikov. Z nepravilno uporabo pirotehničnih izdelkov se lahko hudo telesno poškodujemo in tudi zanetimo požar. Otroci in mladoletniki radi eksperimentirajo, preizkušajo svoje sposobnosti in pogum. S spreminjanjem pirotehničnega izdelka in nepazljivo uporabo se bistveno poveča možnost poškodb. Z lastno “iznajdljivostjo” lahko dosežejo, da nedolžen izdelek postane nevaren. Ne dovolite jim takšne “inovativnosti”, saj so posledice lahko usodne!

Policisti se vsako leto znova srečujejo s kršitvami na področju uporabe pirotehničnih izdelkov. Med najbolj moteče dejavnike uvrščamo uporabo pirotehničnih izdelkov, katerih glavni učinek je pok (petarde), čeprav je prodaja, posest in uporaba ognjemetnih izdelkov kategorije F2 in F3, katerih glavni učinek je pok, že od leta 2008 povsem prepovedana.

Uporaba pirotehničnih izdelkov kategorije F1, katerih glavni učinek je pok, je dovoljena le v času od 26. decembra do 1. januarja. Pri tem je potrebni upoštevati, da teh izdelkov ni dovoljeno uporabljati v strnjenih stanovanjskih naseljih, v zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih za potniški promet in na površinah, na katerih potekajo javni shodi in javne prireditve. Prepovedana je tudi predelava pirotehničnih izdelkov zaradi povečanja učinka, uporaba v drugih predmetih, lastna izdelava pirotehničnih izdelkov ter preprodaja.

Policisti bodo dosledno ukrepali proti vsem, ki bodo kršili določbe o uporabi pirotehničnih izdelkov. Za navedene kršitve posameznika je predpisana globa od 400 do 1.200 evrov, pri tem se izdelek tudi zaseže.

Več na: https://www.policija.si/svetujemo-ozavescamo/oosebna-varnost/varna-uporaba-pirotehnike/bodi-zvezda-ne-meci-petard

Policisti v decembrskem času poostreno nadzirajo posest in uporabo pirotehničnih izdelkov, ki jih kljub opozorilom, še vedno veliko zasežejo. Na območju Policijske uprave Ljubljana smo tako samo v mesecu decembru zasegli več pirotehničnih izdelkov.

Policisti Policijske postaje Kočevje so minuli vikend na območju Kočevja zasegli več kosov pirotehnike, ki jih je metal oče v pričo svojih mladoletnih otrok. Skupno so mu zasegli več kot 70 kosov pirotehnike, zoper njega pa bodo podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

Policisti Policijske postaje Domžale so bili včeraj obveščeni o metanju petard v Trzinu. Na kraju so mladoletniku zasegli dva pirotehnična izdelka kategorije F3. Zoper njega pa bodo podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče.