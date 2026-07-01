Zaradi onesnažene vode v ribogojnici pri Ptuju poginilo 28 ton postrvi

Piše: C. R., STA

V ribogojnici v okolici Ptuja je zaradi onesnažene vode poginilo 28 ton postrvi, njihova tržna vrednost je okoli 280.000 evrov. Po do sedaj zbranih obvestilih naj bi prišlo do onesnaženja vode na širšem območju vodotoka potoka Studenčnica, so sporočili s Policijske uprave (PU) Maribor.

Mariborske policiste so o poginu rib obvestili danes kmalu po polnoči. Zaradi suma kaznivega dejanja obremenjevanja in uničevanja okolja kriminalisti opravljajo ogled kraja, so navedli na PU Maribor.

Več informacij bodo lahko posredovali po opravljenem ogledu kraja dejanja, zbranih dodatnih obvestilih in izvedeni ustrezni analizi.