Zaradi nasilnega vedenja pridržali dva pijana kršitelja

Piše: C. R.

Policisti so v dveh ločenih primerih v Metliki in Krškem posredovali zaradi nasilnega in nedostojnega vedenja moških, ki sta bila pod vplivom alkohola. Obema so bila odvzeta prostost, sledijo tudi ukrepi zaradi kršitev javnega reda in miru.

V okolici Metlike so policisti 21. junija okoli 17. ure posredovali na zasebnem naslovu, kjer je 45-letni moški v alkoholiziranem stanju nadlegoval družinske člane, jim grozil in motil javni red in mir. Tudi po prihodu policistov se ni pomiril in ni upošteval njihovih navodil, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva in ga pridržali. Prejel bo plačilni nalog zaradi kršitev javnega reda in miru.

Podoben primer so obravnavali tudi policisti PP Krško v noči na 21. junij. V okolici Krškega so pridržali 25-letnega moškega, ki je pod vplivom alkohola verbalno in fizično napadel svojo mamo ter se nedostojno vedel do drugih družinskih članov. Tudi v tem primeru so policisti uporabili prisilna sredstva, saj se kršitelj ni pomiril niti po njihovem prihodu. Tudi njemu bodo izdali plačilni nalog.