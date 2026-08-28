Žalost do neba! V včerajšnji nesreči na avtocesti med tremi smrtnimi žrtvami kar dva otroka!

Piše: G. B.

V včerajšnji prometni nesreči na primorski avtocesti, v kateri sta bili udeleženi tovorno vozilo in osebni avtomobil, sta umrla dva otroka, stara štiri in 11 let, ter 74-letna ženska.

Poškodovano 33-letnico so v bolnišnico odpeljali s helikopterjem, 39-letnega voznika pa z reševalnim vozilom, so sporočili s Policijske uprave Koper.

Po prvih podatkih policije je 64-letni voznik tovornega vozila, državljan Bosne in Hercegovine, vozilo zaradi okvare parkiral v odstavni niši. Voznik osebnega avtomobila italijanske registracije je najprej podrsal odbojno ograjo in nato silovito trčil v zadnji levi del priklopnega vozila. Natančen potek prometne nesreče sicer še preiskujejo.

V osebnem avtomobilu je bilo pet oseb, državljanov Severne Makedonije, s prebivališčem v Italiji.

Voznik tovornega vozila je bil v času trčenja v kabini in ni bil poškodovan.

Po zaključku preiskave bodo zoper povzročitelja nesreče podali kazensko ovadbo zaradi povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti.

Policisti so opravili ogled kraja nesreče, na kraju sta bila tudi državni tožilec in preiskovalna sodnica. Avtocesta proti Kopru je bila zaprta do 23.56.

Več o poteku in preiskavi prometne nesreče sledi po tiskovni konferenci.