Z nožem nad pnevmatike, storilca odpeljali v …

Piše: C. R.

Pred tednom dni so bili policisti PP Črnomelj obveščeni o poškodovanju več pnevmatik na osebnih avtomobili v naselju Tribuče.

Opravili so oglede in ugotovili, da je neznanec poškodoval najmanj enajst pnevmatik na vozilih na način, da jih je prerezal. Vse od dogodka so izvajali številne aktivnosti za izsleditev storilca.

Včeraj pa so na območju Črnomlja izsledili 35-letnega osumljenca in mu zasegli tudi nož, s katerim sumijo, da je poškodoval vozila. Na kraj so poklicali zdravnika, ki je za moškega odredil namestitev v zdravstveno ustanovo. Policisti vse okoliščine kaznivih dejanj še preiskujejo in bodo o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo.