Vročekrvna gostja lokala, tole so morali storiti z njo

Piše: C. R.

Večerno popivanje v enem od kranjskih gostinskih lokalov se je sinoči sprevrglo v precejšen nered.

Med gosti je bila namreč navzoča tudi 44-letnica, ki je precej besno rjula na enega od preostalih gostov. Policijsko poročilo sicer ne omenja, kaj je bilo med njima, a očitno je morala tudi sama zaužiti izdatno količino maliganov, saj se ni pomirila niti po prihodu varuhov reda ter se vanje besno zaganjala. Zato so jo “strokovno obdelali” in odpeljali na treznjenje. Danes dopoldne naj bi zapustila prostore za pridržanje, seveda s primerno popotnico: šopom položnic.