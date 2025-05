Vroče v Krškem: oškodovanca so tolkli kot žival

Piše: C. R.

Včeraj nekaj pred 12. uro so bili policisti PP Krško obveščeni o pretepu v Krškem. Dve lažje poškodovani osebi so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov je zaradi preteklih sporov več oseb napadlo in preteplo 27-letnega oškodovanca, ki je utrpel lažje poškodbe. Pretep je poskušala preprečiti 48-letna ženska, ki je bila v dogodku prav tako lažje poškodovana. Osumljenci so po dejanju s kraja pobegnili.

Policisti so nemudoma pričeli izvajati številne aktivnosti za ugotovitev identitete in izsleditev osumljencev. V poznih popoldanskih urah so osumljence izsledili, jih privedli na policijsko postajo in o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo. Vse okoliščine policisti še preiskujejo in bodo zoper 40-letnega, 32-letnega, 19-letnega in 18-letnega osumljenca na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.