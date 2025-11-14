Vlomilci na delu: več tatvin v Medvodah, Ljubljani in Domžalah

Piše: C. R.

Policija poroča o več vlomih, ki so se v zadnjih dneh zgodili na območju Ljubljane in okolice.

V Medvodah je neznani storilec vlomil v hišo ter odtujil denar. Lastnika je oškodoval za približno 4.000 evrov.

V ljubljanski Šiški sta bila izvedena dva vloma. V enem primeru je storilec vlomil v hišo in odnesel različne predmete, pri čemer je nastala okoli 1.000 evrov škode. V drugem primeru pa je bilo vlomljeno v stanovanje, od koder je neznanec odtujil denar v vrednosti okoli 1.100 evrov.

V Domžalah je storilec vlomil v vrtno lopo ter ukradel nitno kosilnico in skiro. Lastnik je oškodovan za približno 500 evrov.

V ljubljanskih Mostah so neznanci vlomili v specializirano trgovino in odtujili več kozmetičnih izdelkov. Po prvih ocenah je nastalo približno 1.000 evrov škode.

Policija nadaljuje zbiranje obvestil in poziva vse, ki bi karkoli vedeli o navedenih dogodkih, naj to sporočijo na številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.