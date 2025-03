Vinjen voznik vijugal po cesti in ogrožal promet

Piše: C. R.

Včeraj okoli 15. ure so bili policisti obveščeni, da na avtocesti iz smeri Brežic proti Novemu mestu voznik osebnega avtomobila vijuga in vozi nevarno ter ogroža sebe in druge.

Ustavili so ga v Leskovcu pri Krškem, pred tem pa je trčil tudi v prometno signalizacijo in sprva ni upošteval zvočnih in svetlobnih signalov policistov. Krški policisti so ugotovili, da gre za 58-letnega voznika.

Zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog so mu odredili hitri test, ki je potrdil prisotnost prepovedanih snovi. Opravljanje strokovnega pregleda je odklonil. Odredili so mu tudi preizkus z alkotestom, v litru izdihanega zraka je imel 1,05 miligramov alkohola (2,2 g/kg).