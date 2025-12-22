Veseli december za gostilniške pretepače – varuhi reda so trdo garali …

Piše: C. R.

Tako v javnih kot zasebnih prostorih so zadnji konec tedna nekateri konkretno rogovilili. Zato so morali na pomoč priti možje v modrem in narediti red, saj je bil marsikje “aufbiks” kar konkreten.

Sevniške policiste so v petek popoldne poklicali na pomoč iz zasebnega prostora na območju Sevnice, kjer naj bi se pretepali dve osebi. Takoj so se odzvali, vzpostavili javni red in mir in ugotovili, da sta se pretepala in drug drugega poškodovala 44-letni in 48-letni moški, ki sta sicer v sorodstvenem razmerju. Zoper oba bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi povzročitve lahke telesne poškodbe.

Isti dan nekaj pred 18. uro so bili policisti PP Krško obveščeni o pretepu v gostinskem lokalu v Krškem, kjer naj bi se pretepala dva moška. V pretepu naj bi uporabila tudi steklenice, drug drugega poškodovala in zapustila lokal. Policisti so zbrali obvestila in ugotovili identiteto 39-letnega in 34-letnega moškega in ju izsledili. Poškodovani 39-letnik je odklonil zdravniško pomoč, policisti pa nadaljujejo z ugotavljanjem vseh okoliščin pretepa. Na podlagi ugotovitev bodo zoper udeleženca ustrezno ukrepali.

Le malo kasneje, nekaj po 20. uri smo bili obveščeni, da naj bi prišlo do pretepa v gostinskem lokalu v okolici Novega mesta, ena oseba pa naj bi bila poškodovana. Na kraju je poškodovani moški odklonil zdravniško pomoč, policisti pa so ugotovili identiteto udeležencev. Vse okoliščine pretepa se še preverjajo, na podlagi ugotovitev pa bodo zoper 42-letnika in 40-letnika uvedeni ustrezni ukrepi.

Trebanjski policisti so bili isti dan okoli 21.30 obveščeni o pretepu v naselju Vejar. Na kraju so ugotovili, da je na zasebni zabavi prišlo do spora in pretepa med 51-letnim in 37-letnim moškim. 37-letnik pa je vrgel predmet tudi v 38-letno žensko in jo poškodoval. Zoper 37-letnika bodo uvedli prekrškovni postopek zaradi kršenja javnega reda in miru in ga ovadili na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja povzročitve lahke telesne poškodbe.

V noči na soboto pa so možje postave pohiteli v Kostanjevici na Krki prišlo do pretepa. Policisti so na kraju ugotovili, da je več neznancev na parkirnem prostoru gostinskega lokala preteplo 18-letnika in 19-letnika. Poškodovanega 18-letnika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti nadaljujejo z intenzivno preiskavo, aktivnostmi za izsleditev osumljencev in ugotavljanjem vseh okoliščin kaznivega dejanja nasilništva. O ugotovitvah bodo po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo.