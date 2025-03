Več oseb si je skočilo v lase, med njimi tudi mladoletnik

Piše: C. R.

V Novem mestu je prišlo včeraj ob 22. uri do pretepa pred prodajalno na Belokranjski cesti. Pretepalo se je več oseb.

Policisti so se takoj odzvali in vzpostavili javni red in mir. Zoper več oseb so uporabili prisilna sredstva in ugotovili identiteto vpletenih v spor in pretep. Mladoletnega udeleženca pretepa so odpeljali na policijski postajo in o njegovem ravnanju seznanili starše, ki so ga po zaključenem postopku prevzeli. Lažje poškodovani udeleženci pretepa so poiskali zdravniško pomoč. Vse okoliščine policisti še preiskujejo in bodo na podlagi ugotovitev ustrezno ukrepali.