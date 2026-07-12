V sobotnem neurju v Črnomlju drevo padlo na šotor in poškodovalo dve osebi

Piše: STA

V soboto je del države zajelo neurje z močnim vetrom. Centri za obveščanje so do jutra zabeležili skupno 41 dogodkov, največ na območjih regijskega centra Novo mesto (20), Kranj (9), Brežice (6), Celje (4) ter Slovenj Gradec in Ljubljana, kjer je bil zabeležen po en dogodek. V občini Črnomelj je drevo padlo na šotor in poškodovalo dve osebi.

Kot so danes sporočili z Uprave RS za zaščito in reševanje, so na terenu posredovale štiri poklicne in 20 prostovoljnih gasilskih enot. Gasilci so iz objektov črpali meteorno vodo, prekrivali poškodovana oziroma odkrita ostrešja in odstranjevali podrta drevesa. V občini Črnomelj je drevo padlo na šotor in poškodovalo dve osebi. V občinah Novo mesto in Sevnica so gasilci posredovali zaradi udara strele v drevo. V občini Bohinj pa je strela udarila v električni drog in zanetila požar, ki se je razširil na podrast. Gasilci so požar omejili in pogasili, so navedli v sporočilu.