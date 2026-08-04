So revizije in provizije krive, da je Alenka Bratušek usposobila samo 14 od 54 objektov za varnost pred poplavami?

Piše: Celjski glasnik

Tik pred koncem mandata vlade Roberta Goloba, so lahko državljani poslušali prepotentno ministrico Alenko Bratušek, ki je trdila, da je njihova vlada storila največ doslej na področju infrastrukture.

A na mestu je vprašanje, kje so storili največ in kaj so imeli ljudje od tega? Prav gotovo niso največ storili na področju zaščite pred poplavami in ljudje so imeli edino izgubo davkoplačevalskega denarja.

Velika katastrofa najslabše infrastrukturne ministrice Bratuškove. Realiziranih zgolj 14 od 54 evropskih projektov za poplavno varnost.

Seveda Bratušek ni hotela delati na EU projektih, tam so revizije, ne moreš kasirat procentov in v zapor lahko greš. Raje ima, da se ljudje… — Vid Mlakar (@VidMlakar) July 29, 2026

Spomnimo kako se je na veliko gradilo na železniški infrastrukturi, hkrati pa so se tudi tako na veliko podpisovali aneksi, ki so dražili vse te projekte, hkrati pa izčrpavali državno blagajno, gradbene barone pa bogatili. Vse te zadeve je seveda spretno kot ministrica koordinirala Alenka Bratušek, kateri na drugi strani, kot kaže, evropski projekti in zaščita pred poplavami ravno niso dišali. Zakaj?

Opozarja se, da je Bratuškova uspela izvesti zgolj 14 od 54 projektov, povezanih z zaščito pred poplavami. Tudi zato je Vid Mlakar neposredno zapisal: “Velika katastrofa najhujše infrastrukturne ministrice Bratuškov. Izvedenih je bilo le 14 od 54 evropskih projektov za varnost pred poplavami. Seveda Bratuškova ni hotela delati na projektih EU – tam so revizije; ne moreš pobirati odstotkov in lahko končaš v zaporu. Raje ima, da se ljudje utopijo, če ne more krasti.”