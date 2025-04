V novem novomeškem stanovanjskem naselju ostali brez bakra

Piše: Moja Dolenjska

Nov del stanovanjske soseske v Podbrezniku, kjer se gradijo stanovanja, očitno že privablja okoliške Rome, ki si pogosto radi postrežejo z bakrenimi izdelki.

Tako so včeraj ponoči na delovišču v Podbrezniku vlomili v ograjen skladiščni prostor in pokradli električne vodnike. Z vlomom in tatvino so povzročili za okoli 3000 evrov škode.

Med 15. marcem in včeraj, ko je lastnik to opazil, je iz počitniške hiše v Župelevcu pri Brežicah nekdo ukradel tri kotle za žganjekuho in motorno žago.

Na Glavnem trgu v Novem mestu pa je neznanec danes ponoči vlomil v prostore prodajalne in ukradel denar. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 1000 evrov škode.