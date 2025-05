V neregistriranem avtu krepko nalit prevažal otroke

Piše: C. R.

Včeraj nekaj pred 21. uro so policisti v Črnomlju kontrolirali v promet in naleteli na pravcato tempirano bombo – s tem so rešili tudi nekaj življenj.

Ustavili so namreč avtomobil renault megane, ki ga je vozil 47-letnik brez vozniške, z njim pa so bili v avtomobilu tudi otroci, ki niso bili zavarovani z ustrezno opremo (pas, sedež). Šokov kar ni hotelo biti konec, saj se je izkazalo, da je bil avtomobil neregistriran in tudi tehnično nepregledan, vozniku pa so namerili 1,3 promila alkohola v krvi.

Seveda so mu avtomobil takoj zasegli, za popotnico je dobil kar nekaj plačilnih nalogov, čaka pa ga tudi snidenje s sodnikom. Samo za prekrške pa bo moral odšteti več kot 2500 evrov. Kdo je poskrbel za otroke, ki jih je nemarnež prevažal v avtu ter izpostavljal nevarnosti, policija ni sporočila.