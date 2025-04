Turek opetnajstil koprsko podjetje

Piše: C. R.

Kriminalisti Policijske uprave Koper so na podlagi prejete prijave gospodarske družbe iz okolice Kopra uspešno preiskali kaznivo dejanje s področja gospodarske kriminalitete.

S preiskavo je bilo ugotovljeno, da je 47-letni turški državljan, kot direktor romunske družbe, pri sklenitvi posla preslepil zaposlenega in odgovorne osebe družbe iz območja Kopra tako, da jim je lažno prikazoval, da bo dobavil naročeno blago – kemično spojino. V ta namen je družba iz območja Kopra, preden je bilo blago dobavljeno, romunski družbi plačala skupno 74.632,80 evrov.

Romunska družba bi morala blago dostaviti končnim kupcem družbi v BiH in družbi v Severno Makedonijo, vendar po prejetem plačilu 47-letni turški državljan ni izpolnil obveznosti, saj blaga ni dobavil, zadržal plačani znesek in prekinil vse stike z zaposlenim in odgovornimi osebami družbe iz območja Kopra. S tem dejanjem je romunski družbi pridobil veliko premoženjsko korist oz. za isti znesek oškodoval družbo iz območja Kopra. Kriminalisti so preiskavo zaključili s podajo kazenske ovadbe na Okrožno državno tožilstvo v Kopru zoper 47-letnega turškega državljana in romunsko družbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja Poslovne goljufije (po 2. odst. 228. čl. KZ-1), za katerega je zagrožena kazen od enega do desetih let zapora.