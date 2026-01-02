Trinajstletniku petarda eksplodirala v roki

Piše: C. R.

Pozivi policije glede pirotehnike očitno ne zaležejo vedno. To je na svoji koži okusil tudi 13-letnik, ki mu bo letošnje praznovanje ostalo v zelo slabem spominu.

Včeraj pozno popoldne so namreč na policiji dobili obvestilo o poškodbi zaradi pirotehnke in sicer v Pivki, kjer se je huje poškodoval otrok, ki so ga takoj odpeljali v izolsko bolnišnico. Poškodovano ima čelo, vse prste desne roke, tri prste leve roke in slušne organe. Trije otroci naj bi na košarkarskem igrišču pri OŠ Pivka našli manjšo debelejšo petardo. Odšli so v podhod pod železnico, kjer je poškodovani prižgal netilko. Vendar se je uštel, saj mu je petardo razneslo, ko jo je še držal v roki. Po dogodku je sam obvestil starša, ki sta ga prišla iskat. Policisti še zbirajo obvestila o dogajanju, opravili so ogled kraja in zavarovali osem različnih pirotehničnih sredstev. Podano bo poročilo na CSD.

Primer poškodbe na Obali pa so obravnavali že takoj po polnoči, saj je žensko na balkonu v Parecagu nekaj zadelo in krvavela v prsnem delu. Reševalci so jo odpeljali v SB Izola. Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je 55-letnica stala na balkonu z možem in sinom, gledali so ognjemet. Ženska se je nenadno skrčila in na rami je imela rano. Iz bolnišnice smo dobili obvestilo, da je huje poškodovana, s tujkom v telesu, ni pa življenjsko ogrožena. Policisti so pričeli z intenzivno preiskavo suma storitve kaznivega dejanja povzročitev hude telesne poškodbe iz malomarnosti in kaznivega dejanja povzročitev splošne nevarnosti.

PU Koper sicer poroča o več primerih škode zaradi pirotehnike, pa tudi drugih oblik vandalizma. Prijavitelj iz Sp. Škofij je zjutraj opazil, da so mu ponoči s pirotehniko poškodovali fasado. Škode je za tisoč evrov. V Ilirski Bistrici so lastniki ugotovili, da jim nekdo ponoči porisal zid, v Kopru pa, da je lastnikom ponoči nekdo razbil steklo na balkonskih vratih (500 evrov), domnevno z raketo. V Sežani je nekdo poškodoval štiri poštne nabiralnike, v Hrpeljah pa je raketa poškodovala osebni avtomobil (škoda 200 evrov).

Že na silvestrovo ob 19.18 so na policiji dobili informacijo občanke, da so mladi v Izoli vrgli petardo v WC kabino za prireditve in jo poškodovali. Sesedla se je streha, odtrgalo je vrata. Škode je za 1200 evrov, policisti zbirajo obvestila o dogajanju.

Policija je na več krajih tudi zasegla pirotehnična sredstva. Vpleteni so bili večinoma mladoletniki.