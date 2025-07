Tragično: Napadalec Liverpoola Jota umrl v prometni nesreči

Piše: C. R., STA

Preiskovalci po prvih ugotovitvah menijo, da je Lamborghiniju, v katerem sta bila, morda počila pnevmatika, medtem ko je Diogo poskušal prehiteti drugo vozilo.

Posledično je avtomobil v nesreči zaneslo s ceste, kar se je izkazalo za usodno. Vozilo se je vnelo, požar pa je bil smrtonosen za oba portugalska nogometaša, je zapisala španska tiskovna agencija EFE.

Gasilci so pogasili požar, ki se je razširil na okoliško vegetacijo, in sodelovali z reševalnimi službami in civilno gardo.

Novica o smrti portugalskih nogometašev je pretresla nogometni svet. “Portugalska nogometna zveza in ves portugalski nogomet sta popolnoma pretresena zaradi smrti Dioga Jote in njegovega brata Andreja Silve. Diogo je bil veliko več kot le fantastičen igralec s skoraj 50 nastopi za člansko reprezentanco, bil je izjemna oseba, ki so jo spoštovali vsi njegovi kolegi in nasprotniki. Izgubili smo dva prvaka. Smrt Dioga in Andreja Silve predstavlja nepopravljivo izgubo za portugalski nogomet,” so zapisali pri krovni portugalski zvezi.

Kot so sporočili pri njegovem klubu Liverpoolu, je “klub ob tragični smrti Dioga Jote pretresen. Ta čas ne bo dajal nadaljnjih komentarjev in prosi, da se spoštuje zasebnost Diogove in Andrejeve družine, prijateljev, soigralcev in klubskega osebja, medtem ko se soočajo s to nepredstavljivo izgubo.”

Preko Instagrama in platforme X se je oglasil tudi portugalski zvezdnik Cristiano Ronaldo. “To je nepredstavljivo. Še pred kratkim smo bili skupaj v reprezentanci, ti pa si se ravnokar poročil. Tvoji družini, ženi in otrokom izrekam sožalje in jim želim vso moč tega sveta. Vem, da boš vedno z njimi.”

“Počivaj v miru, Diogo in Andre. Vsi vaju bomo pogrešali,” je sklenil svoje sporočilo ob črno-beli fotografiji Dioga Jote, na kateri se smeji, nosi dres reprezentance in ima dvignjene pesti.

Oglasil se je tudi portugalski premier Luis Montenegro: “To je žalosten dan za nogomet ter za nacionalni in mednarodni šport. Diogo je športnik, ki je Portugalski prinesel veliko čast. Njegovi družini izrekam globoko sožalje.”

Tragično novico je preko X pospremil tudi prvi košarkarski zvezdnik lige NBA LeBron James, manjšinski delničar Liverpoola. “Moje molitve so z njegovimi najdražjimi v tem težkem času! YNWA (Nikoli ne boš hodil sam, himna Liverpoola, op. STA) JOTA!”

Danes in v petek pa bodo na začetku vseh tekem ženskega eura v Švici spomin na Joto obeležili z minuto molka, je sporočila krovna evropska zveza Uefa in s tem ugodila pozivu portugalske zveze.