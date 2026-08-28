Tragedija: V eksploziji na Siciliji umrl Slovenec, njegova žena in hči se borita za življenje

Po torkovi eksploziji v turistični nastanitvi v kraju Mileto v Kalabriji na jugu Italije je umrl 46-letni slovenski državljan. Kljub hospitalizaciji je v bolnišnici v Palermu podlegel hudim opeklinam. Njegova 44-letna soproga in desetletna hči sta v kritičnem stanju na zdravljenju v bolnišnici, je poročala italijanska tiskovna agencija Ansa.

Po poročanju Anse so vsi trije utrpeli opekline druge in tretje stopnje po večjem delu telesa.

Tragedija se je zgodila v torek okoli 20.30 v apartmaju, v katerem je živela družina. Po prvih ugotovitvah so se vsi trije pripravljali na večerjo, ko je prišlo do eksplozije, ki jo je morda povzročila plinska jeklenka. Po eksploziji je izbruhnil požar, ki je povzročil veliko škodo na stanovanju.

Po eksploziji so vsi trije člani družine, ki so bili delno obdani s plameni, zapustili apartma in se zatekli k bazenu. Prvo pomoč sta jim nudila dva karabinjerja, ki sta med dopustom bivala v objektu. Z gasilnimi aparati sta poskušala pogasiti ogenj. Člani slovenske družine so se nato z njuno pomočjo vrgli v bazen.

Čeprav so moškega takoj po prvi pomoči prepeljali v specializiran center za hude opekline v Palermu na Siciliji, je podlegel poškodbam. Njegovo soprogo in hčerko so zaradi hudih opeklin prav tako hospitalizirali v specializiranih centrih. Deklica se zdravi v Bariju, njena mati pa v Catanii, je v četrtek še poročala Ansa.