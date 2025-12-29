Tihotapil migrante, nato pred policijo zbežal v smrt

Piše: C. Š.

Policisti so v četrtek na dolenjski avtocesti na izvozu na počivališče v Drnovem ustavili voznika osebnega avtomobila bosanskih registrskih oznak. 34-letni moški iz Srbije je peš pobegnil na avtocesto, kjer je vanj trčila 76-letna voznica. Moški je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče, so danes sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Policisti so še ugotovili, da je moški v vozilu prevažal šest državljanov Turčije, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo. Enega tujca je prevažal v prtljažniku vozila. Tujci so v postopku izrazili namero za podajo prošnje za mednarodno zaščito. Vse okoliščine nesreče in nedovoljenega prehoda državne meje policisti še preiskujejo, so še navedli na novomeški policijski upravi.